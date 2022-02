Neue Heizung? Erstmal richtig dämmen

Vor allem in die Wärmeerzeugung fließt viel Energie. Aber wo kommt die Energie dafür her? Verschiedene Förderprogramme können einen Heizungstausch attraktiver machen. Der Landkreis Dillingen startete deswegen eine Wärmekampagne, um das Bewusstsein für den hohen Energieverbrauch und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Gleichzeitig soll die Wertschöpfung in der Region bleiben.

Foto: dpa (Symbol)