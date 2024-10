Neue Mitgestalter für die evangelischen Kirchengemeinden

Die Wahlergebnisse der Kirchenvorstandswahlen der evangelischen-lutherischen Kirchengemeinden im Altlandkreis Dillingen sind nun offiziell. Am 20. Oktober wurden in den Kirchengemeinden der ELKB Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher gewählt. Diese werden die Geschicke ihrer Kirchengemeinde in den kommenden sechs Jahren mitgestalten. Bis zu 17 KandidatInnen haben sich in der Region pro Gemeinde aufstellen lassen. Alle Kandidatinnen und Kandidaten konnten einen großen Rückhalt an Wählerstimmen gewinnen. Das darf jede und jeder als ermutigende Wertschätzung wahrnehmen, um sich weiterhin für die Belange seiner und ihrer Kirchengemeinde einzusetzen.

Dillingen, Bächingen und Gundelfingen

Mit Stimmrecht können allerdings nur die sechs (in Dillingen, Bächingen und Gundelfingen aufgrund der Gemeindegröße acht beziehungsweise fünf) Kanditaten mit den meisten Stimmen versehen werden. Diese sechs (beziehungsweise fünf oder acht) Stimmberechtigten müssen dann in einer Sitzung zwischen 3. und 13. November zwei weitere Mitglieder mit Stimmrecht berufen. Die Wahlergebnisse der Gemeinden sind folgendermaßen:

Bächingen: Mit Stimmrecht versehen wurden: Gerlinde Gäßler, Eberhard Hering, Annette Langer, Wolfgang Leidig, Beate Thumm; die Wahlbeteiligung lag bei 40,1 Prozent.

Dillingen: Mit Stimmrecht versehen wurden: Daniela Bayr, Norbert Bender, Marina Bolenbach, Maria Dietrich, Dr. Matthias Dippon, Johannes Häußler, Peter Kellermann, Gerrit Nasch; die Wahlbeteiligung lag bei 9,6 Prozent, der Briefwahlanteil bei 90 Prozent.

Gundelfingen: Mit Stimmrecht versehen wurden: Michael Gartner, Dirk Kaiser, Günther Seefried, Margit Scheu, Gabriele Suckut; die Wahlbeteiligung lag bei 20,1 Prozent.

Haunsheim: Mit Stimmrecht versehen wurden: Katrin Bressel, Sonja Heinle, Thomas Reinhardt, Elke Schwertschlager, Klaus Stier, Alexander Winkler; die Wahlbeteiligung lag bei 16,9 Prozent, der Briefwahlanteil bei 85 Prozent.

Höchstädt: Mit Stimmrecht versehen wurden: Günter Ballis, Anni Ebermayer, Katja Finger, Roland Meyer, Angela Mayr, Patricia Tremmel; die Wahlbeteiligung lag bei 14,9 Prozent, der Briefwahlanteil bei 76 Prozent.

Lauingen: Mit Stimmrecht versehen wurden: Antje Arnold, Antje Callsen, Erika Greese, Martina Gruber, Rainer Lüters, Doris Roller; die Wahlbeteiligung lag bei 12,4 Prozent, der Briefwahlanteil bei 86 Prozent. (AZ)