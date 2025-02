Neuer Arbeitskreis soll Gesundheitspolitik in den Fokus rücken

Der CSU-Kreisverband Dillingen hat laut einer Pressemitteilung auf Initiative ihres Kreisvorsitzenden Manuel Knoll einen Gesundheits- und Pflegepolitischen Arbeitskreis (GPA) ins Leben gerufen. Als Grund nennt die CSU die Herausforderungen des demografischen Wandels in der Region, der sich sowohl auf den Gesundheits- als auch auf den Pflegebereich auswirke.

Die Gründungsversammlung fand kürzlich in Dillingen statt. Zu Gast waren laut Pressemitteilung auch Ärzte, Apotheker und Pflegepersonal. Auch der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Landtag, CSU-Abgeordneter Bernhard Seidenath, war anwesend.

Arbeitskreis versteht sich als „offene Plattform“

Laut CSU-Kreisvorsitzendem Knoll sei der neue Arbeitskreis bewusst als „offene Plattform“ für Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Gesundheits- und Pflegeberufen, aber auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger des Landkreises im Bereich Gesundheit und Pflege gedacht. „Mit der Gründung des GPA ist mir sehr daran gelegen, eine Plattform zu schaffen, durch die die verschiedenen Berufsgruppen ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen können und gleichzeitig ihre Ideen und Wünsche an die Politik adressieren können. Zudem soll der GPA mit Veranstaltungen die Bürgerinnen und Bürger zu unterschiedlichen Themen der Pflege- und Gesundheitspolitik informieren“, so Knoll in der Pressemitteilung.

Bernhard Seidenath wies auf die Notwendigkeit von Gesundheitspolitik insbesondere im ländlichen Bereich hin: „Eine der größten Herausforderungen ist der Fachkräftemangel im Bereich Pflegekräfte, Heilmittelerbringer, Medizinische Fachangestellte, Notfallsanitäter oder Ärzte.“ Gleichzeitig gebe es positive Entwicklungen wie die Einführung der elektronischen Patientenakte, vom Freistaat Bayern finanzierte Arztstipendien im Ausland oder die Einführung eines bayernweiten Defibrillatoren-Katasters.

Zum Vorsitzenden des neuen Arbeitskreises wurde JU-Kreisvorsitzender Siegfried Nürnberg gewählt. Der 35-Jährige ist Referent im Bayerischen Gesundheitsministerium. Mit seiner mehr als zehnjährigen ehrenamtlichen Erfahrung wolle er mit dem GPA-Arbeitskreis ein thematisches und organisatorisches Forum bieten, das wertvolle Impulse für die Gesundheitspolitik im Landkreis liefern soll. Als Stellvertreter wurden Alla Schander und Tobias Powalowski bestätigt, Schriftführer ist Ben Rieblinger. Die Tätigkeiten als Beisitzerinnen und Beisitzer übernehmen Dr. Veronika Bauer, Gertrud Waltinger, Sophia Krämmel, Dr. Patrick Knoll, Julia Berchthold und Rebecca Bernhard. Bei der Grundunsveranstaltung gab es auch bereits 20 Eintritte in den Arbeitskreis. (AZ)