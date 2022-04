Landkreis Dillingen

Neun-Euro-Ticket: Fragezeichen bei Anbietern im Landkreis Dillingen

Plus Als Reaktion auf die hohen Energiepreise gibt es bald bundesweit ein Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Wie kommt das im Landkreis an?

Der Krieg in der Ukraine dauert an, die Energiepreise in Deutschland bleiben ebenfalls hoch. Die Bundesregierung hat deswegen Ende März einige konkrete Pläne angekündigt, um die Menschen in Deutschland zu entlasten. Dazu gehört unter anderem das sogenannte Neun-Euro-Ticket: Für 90 Tage soll es überall in Deutschland Monatstickets zu kaufen geben, die jeweils nur neun Euro kosten. Als Starttermin wird aktuell vom 1. Mai gesprochen, fest steht das aber noch nicht. Wie viel zum Thema Neun-Euro-Ticket momentan noch unklar ist, wird deutlich, wenn man mit den Vertreterinnen und Vertretern der regionalen Verkehrsunternehmen spricht.

