Landkreis Dillingen

vor 48 Min.

Neun-Euro-Ticket: So nutzen es die Menschen im Landkreis Dillingen

Plus Seit Anfang Juni gilt das Neun-Euro-Ticket, Ende August ist der Aktionszeitraum vorbei. Eine erste Bilanz wie das Ticket im Landkreis Dillingen ankam.

Von Annemarie Rencken

Ein Ticket, ein Monat, neun Euro - und der Nahverkehr in ganz Deutschland steht offen. Das ist das Versprechen des Neun-Euro-Tickets in den drei Sommermonaten 2022. Anfang Juni, kurz vor Beginn der Pfingstferien, war die Stimmung am Dillinger Bahnhof gut. In einer Umfrage, wie berichtet, haben sich die Menschen sehr über das Neun-Euro-Ticket gefreut und Reisepläne für den Sommer geschmiedet. Und jetzt? Fast drei Monate später?

