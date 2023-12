Christliches Wort zu Silvester: "Nicht auf Kosten anderer leben"

Theologe Rainer Lüters denkt in seinem christlichen Wort über eine Aufforderung des Apostels Paulus nach, das zu suchen, was dem anderen dient.

Liebe Leserin, lieber Leser,

im jetzt bald vergangenen Jahr 2023 gibt es vieles, was die Gesellschaft spaltet. Vieles erkennt man daran, dass verschiedene gesellschaftliche Gruppen sich gegenseitig Vorwürfe machen, das Leben schwer machen oder gar Gewalt gegen andere anwenden. Auch Paulus kannte in seiner Gemeinde in Korinth die Situation gemeindlicher Spaltung in verschiedenen Bereichen. Er spricht sich ganz massiv dagegen aus. Eine Gemeinschaft, in der verschiedene Gruppen sich gegen einander stellen und es viele Missstände gibt, kann ihre positiven Kräfte nicht entfalten.

Paulus empfiehlt dazu nachdrücklich: „Niemand suche das Seine, sondern das, was dem anderen dient.“ (1. Korinther 10, 24) – ein schwerer Auftrag, denn er setzt voraus, dass Menschen ihre Augen, Ohren und Herzen offenhalten. Es geht darum zu verstehen, dass wir nicht nur für uns allein in der Welt sind, sondern dass es uns letztlich nur gut gehen kann, wenn wir nicht auf Kosten anderer leben. Die Frage ist: Wo kann ich in meinem kleinen persönlichen Bereich etwas tun, das dem Frieden dient, das zur nationalen, weltweiten oder generationenübergreifenden Gerechtigkeit beiträgt oder der Bewahrung der Schöpfung so dient, dass auch später noch unsere Nachkommen auf dem Planeten Erde gut leben können?

Allein aus uns heraus können wir diese Liebe nicht zeigen

Die Jahreslosung für 2024 geht noch einen Schritt weiter: Paulus ermahnt: „Lasst alles bei euch in Liebe geschehen!“ (1. Korinther 16, 14) – ein hoher Anspruch, der uns zu überfordern scheint. Allein aus uns heraus können wir diese Liebe nicht zeigen. Dazu brauchen wir Hilfe von außen.

Rainer Lüters Foto: Horst von Weitershausen

Gerade jetzt in den Weihnachtstagen ist uns die Liebe Gottes zugesagt worden, die in dem kleinen Kind Jesus von Nazareth in aller Schwachheit und Hilfsbedürftigkeit unter widrigen Bedingungen in die Welt getreten ist und sich später – oft zum Ärger anderer – den Schwachen, den Verachteten und den Randgruppen der Gesellschaft zugewendet hat. Nach der Bibel ist es Wesen eines Christen, auf Christus zu schauen und sich von Gott so öffnen zu lassen, dass er uns begegnen kann und seine Liebe unser Leben und Handeln prägt. Dies lohnt sich als Vorsatz für das neue Jahr – alle Jahre wieder.

Lesen Sie dazu auch

So wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen für das nun kommende Jahr 2024 und grüße Sie ganz herzlich.

Ihr Rainer Lüters, Diplom-Theologe, Lauingen