Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Nicht prickelnd: Die Kohlensäure wird knapp

Plus Getränkehersteller im Landkreis Dillingen ärgern sich über die Nachschubprobleme bei der notwendigen Kohlensäure. Warum Alternativen so schwierig sind.

Von Günter Stauch Artikel anhören Shape

Der Kohlensäure-Notstand bayerischer Getränkehersteller schwappt langsam aber sicher auf die Region zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen über. Die Reaktionen aus der Branche auf den Nachschubmangel des Limo- und Wasserveredlers sowie Zusatzstoffes zum Bierbrauen fallen einigermaßen durchwachsen aus. Sie reichen von "insgesamt überschaubar" bei Braumadl in Lauingen, "einfach entsetzlich" in Wertingen (Schwanenbräu) bis "herannahende Krise" an der Bissinger Auerquelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .