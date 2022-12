Nico Stegmayer und Alois Jäger sollen für die FDP in Landtag und Bezirkstag

Die Liberalen wollen bei den Wahlen am 8. Oktober 2023 im Stimmkreis 704 Augsburg-Land, Dillingen mehr Mandate erringen als bisher.

Nico Stegmayer und Alois Jäger sind die Direktkandidaten der FDP-Kreisverbände Dillingen und Augsburg für die Landtags- und Bezirkstags-Wahlen im kommenden Jahr. Als Listenkandidatinnen wurden Emine Lanzinger (Landtag) und Sabine Jüttner (Bezirkstag) gewählt. Bei der Nominierungsveranstaltung der Liberalen im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen am Dienstagabend in Dillingen wurden alle Kandidaten mit überwältigender Mehrheit der 27 stimmberechtigten Parteimitglieder aufgestellt. Die Wahlleitung hatte der Bundestagsabgeordnete Max Funke-Kaiser übernommen.

CSU und Freie Wähler seien "auf keinen Fall unangreifbar"

Nico Stegmayer (20), Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen, betonte in seiner Bewerbungsrede für den Landtag, dass CSU und FW in Bayern und im Kreis "auf keinen Fall unangreifbar" seien. Es sei zwar "keine einfache Angelegenheit", aber er werde hart arbeiten, damit liberale Ideen als Erfolgsmodelle beim Wähler wieder ankommen, versprach Stegmayer, der aus dem Bachtal stammt und jetzt in Dillingen wohnt. Der "schlanke Staat" sei ihm ein besonderes Anliegen. Deshalb sollten alle bei der Begrenzung der Sitze im bayerischen Landtag auf 180 "unbedingt mitmachen".

Als Listenkandidatin für den Landtag wurde Emine Lanzinger nominiert. "Ich möchte mich gerne engagieren", sagte die 49-jährige Lauingerin bei ihrer Vorstellung. Die Mutter von zwei Töchtern ist staatlich geprüfte Bautechnikerin. Sie arbeitet im Hochbauamt des Dillinger Landratsamts und ist mitverantwortlich in Bezug auf Bau, Instandhaltung und Wartung der kreiseigenen Liegenschaften.

Wieder als Direktkandidat in den Bezirkstag will Alois Jäger. Er sei "hoch motiviert", auch wenn der Bezirk bei uns im Alltag bisweilen "nicht so ganz präsent" sei, betonte Jäger, der seit viereinhalb Jahren Bezirksrat ist. Unter den 36 Mandatsträgern dort seien nur Daniela Busse und er von der FDP. Der Bezirkstag sei für ihn dennoch ein "tolles Feld, in dem ich auch etwas bewirken kann". Dies gelte besonders bei sozialen Themen, aber auch bei Kulturellem.

Als Listenkandidatin für den Bezirkstag tritt Sabine Jüttner an. Die 54-jährige Gundelfingerin ist Mutter von vier Kindern und arbeitet seit 20 Jahren in der Altenpflege, zurzeit in der Tagespflege in Gundelfingen. Als Delegierte für die FDP-Delegiertenversammlung am 11. März wurden Alois Jäger, Nico Stegmayer, Emine Lanzinger, Sabine Jüttner und Vivien Bayer sowie weitere Ersatzdelegierte nominiert.

Abgeordneter Funke-Kaiser: "Er wird ein wilder Ritt"

"Jetzt geht die Arbeit erst richtig los", kommentierte Wahlleiter Max Funke-Kaiser die Ergebnisse. Es werde "ein wilder Ritt", betonte der Bundestagsabgeordnete und zog eine Zwischenbilanz der Arbeit im Bundestag. Durch den Krieg in der Ukraine habe sich viel verändert, Sicherheits- und Energiefragen stünden jetzt im Mittelpunkt. Funke-Kaiser betonte, es sei ein Erfolg der FDP, dass die drei Kernkraftwerke bis 15. April am Netz bleiben. Seine Partei würde sie gerne noch bis 2024 am Netz lassen, denn "wir brauchen sie auch im nächsten Winter". Beim Bürgergeld kritisierte er den "billigen Populismus" der Union bei den Fragen Hinzuverdienstgrenze, Sanktionen und Schonvermögen. Er verwies dabei auf Selbstständige, die "direkt in ALG II fallen" würden. Als digitalpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag habe er das Zukunftsthema Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung besonders im Fokus.