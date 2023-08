Noch sind viele Ausbildungsplätze in der Region unbesetzt

Die Agentur für Arbeit appelliert dringend an die jungen Menschen, sich umgehend eine Stelle für September zu suchen. So sieht die Situation im Kreis Dillingen aus.

Im Landkreis Dillingen sind aktuell 1512 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenzahl ist im Vergleich zum Vormonat nur leicht um 16 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,7 Prozent. Das teilt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Donauwörther Arbeitsagentur, mit. Und: "Insgesamt ist der Arbeitsmarkt in unserer Region recht robust." Wie in jedem Jahr beenden viele junge Menschen in den Sommermonaten ihre schulische oder berufliche Ausbildung. Nicht immer haben sie einen nahtlosen Anschluss in ein Beschäftigungsverhältnis und müssen sich vorübergehend arbeitslos melden. Erwartungsgemäß stieg deshalb auch die Zahl der Arbeitslosen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren.

Von den Jobcentern werden seit Juni 2022 auch die geflüchteten Menschen aus der Ukraine betreut. Im Juli waren 256 Arbeitslose mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. "Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen aus der Ukraine wird weiter zunehmen. Zum Teil wurden die ersten Integrationskurse abgeschlossen und diese Personen stehen nun dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, aber es gibt auch neue Meldungen von aktuell geflüchteten Menschen aus der Ukraine", so Paul weiter in der Pressemitteilung.

Es fehlen Fachkräfte in allen Bereichen

Im Juli haben sich 434 Personen arbeitslos gemeldet. Davon kamen 156 aus einer Beschäftigung und 111 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 414 die Arbeitslosigkeit beenden. 128 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 90 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Ein wichtiger Indikator für die Einschätzung der aktuellen Arbeitsmarktsituation sind der Zugang und Bestand an offenen Stellen. Von den Arbeitgebern wurden im Juli genau 100 neue Arbeitsstellen gemeldet, fünf mehr als im Juni. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 886 freie Arbeitsplätze gemeldet. Dieser anhaltend hohe Stellenbestand macht deutlich, dass in vielen Bereichen Arbeits- und Fachkräfte fehlen. Von den gemeldeten offenen Stellen waren 65,4 Prozent auf Facharbeiterniveau, 15,2 Prozent für Spezialisten/Experten und 19,4 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben.

Dringend einen Ausbildungsplatz in der Region suchen

Jetzt geht es zum Endspurt auf die vielen offenen Ausbildungsplätze zum Start im Herbst 2023. Bisher blieben 367 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind noch 81 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer anderen Alternative. "Ich kann nur jedem Jugendlichen raten, falls er noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz oder eine andere Alternative hat, sich umgehend für einen Termin bei der Berufsberatung anzumelden. Ein Ausbildungsstart ist auch noch nach dem 1. September möglich und wir vermitteln und unterstützen gerne", appelliert Richard Paul. (AZ)

