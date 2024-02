Landkreis Dillingen

vor 49 Min.

Notarzt: "In mindestens 70 Prozent der Einsätze ist kein Arzt notwendig"

In manchen Fällen werden Notarzt und Rettungsdienst zwingend gleichzeitig alarmiert. Nicht immer sei das nötig, sagt Notarzt Wolfgang Geisser.

Plus Notärzte bekommen seit Januar mehr Geld. Reicht das, um die Lücken im Dienstplan zu stopfen? Laut einem Mediziner aus dem Landkreis Dillingen braucht es andere Lösungen.

Es hakt im Notarzt-System. Das ist nicht erst seit Corona so. Damals jedoch wurden die Probleme aber immer sichtbarer. Im Kreis Dillingen konnte nicht jede Notarzt-Schicht besetzt werden. Und die Lage hat sich laut Kassenärztlicher Vereinigung (KVB) auch bislang nicht verbessert. Inzwischen gibt es mehr Geld für die Ärzte im Rettungseinsatz. Doch sowohl sie als auch die Politik sehen darin nicht die Lösung des Problems.

Im Januar wurde die Vergütung für Notärzte erneut angehoben. Stimmkreisabgeordneter Manuel Knoll ( CSU) überbringt die frohe Botschaft. Insgesamt gebe es ab 1. Januar 17,6 Prozent mehr Geld, 2025 weitere sieben Prozent obendrauf. „Ich freue mich, dass mit der Anhebung der Vergütung die Wertschätzung und Anerkennung für Notärztinnen und Notärzte unterstrichen wird“, heißt es seitens des Landtagsabgeordneten in einer Pressemitteilung. Doch reicht das, um den Notarztdienst attraktiver zu machen? Knoll selbst sagt auf Nachfrage: "Ich halte es für den richtigen Schritt, will es aber nicht als den großen Wurf verkaufen." Die Lage bleibe in ländlichen Gegenden angespannt.

