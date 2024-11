Notaufnahme an der Wertinger Klinik ist unbedingt notwendig

Was ist die Hauptaufgabe der beiden Kreiskrankenhäuser in Dillingen und Wertingen? Die Antwort ist einfach: Dass Bürger und Bürgerinnen dort in Notfällen – von Atemnot bis Beinbrüchen – schnell Hilfe bekommen. Mitglieder des Dillinger Kreistags müssen sich an diesem Anspruch messen lassen. Und für diesen Akt der Daseinsvorsorge haben Kommunalpolitiker in Kauf zu nehmen, dass Defizite anfallen. Es werden auch andere Einrichtungen subventioniert, die sinnvoll, aber nicht lebensnotwendig sind. Etwa Hallenbäder.

Das Krankenhaus-Defizit beträgt heuer voraussichtlich 17 Millionen Euro

Der Landkreis Dillingen ächzt allerdings, wie viele andere Regionen, unter dem Joch der Krankenhausdefizite. Der Fehlbetrag soll in diesem Jahr bei 17 Millionen Euro liegen. Geld, das beispielsweise für den Unterhalt und die Sanierung weiterführender Schulen dringend benötigt würde. Der Dillinger Kreistag verfolgt seit Jahren die Strategie, mit seiner gemeinnützigen GmbH die beiden Krankenhaus-Standorte in Dillingen und Wertingen zu führen. Jetzt darüber zu debattieren, dass der Neubau eines einzigen, gemeinsamen Hauses auf der grünen Wiese besser gewesen wäre, ist sinnlos. Dafür gibt der Freistaat Bayern kein Geld (mehr). Die Weichen wurden anders gestellt.

Zwei Notaufnahmen sind im Kreis Dillingen sinnvoll

Noch sind die Auswirkungen der nun beschlossenen Krankenhausreform unklar. Angesichts der gewaltigen Defizite braucht der Landkreis aber eine schnelle Entscheidung, wie es weitergeht. Allzu sehr sollte sich die Region nicht auf die Bundes- und Landespolitik verlassen. Angesichts der anstehenden Bundestagswahlen droht bei der Neuausrichtung des Krankenhauswesens eine Verzögerung, die den finanziell klammen Landkreis Dillingen in die Bredouille bringen könnte. Inzwischen laufen Gespräche mit dem Donau-Ries-Kreis über Kooperationen. Der Maßstab sollte dabei das sein, was die Menschen hier im Landkreis Dillingen brauchen. Und das sind zumindest zwei Notaufnahmen in Wertingen und Dillingen.

Um Kosten zu sparen, wurden die Öffnungszeiten der Notaufnahme in der Zusamstadt bereits von 8 bis 18 Uhr gekürzt. Das Aufkommen von etwa 10.000 echten Notfällen im Jahr zeigt, dass dieses Angebot notwendig ist. Es sollte auf keinen Fall weiter ausgedünnt werden. Die Aussage der Mediziner, dass auch außerhalb dieser Zeiten kein Patient in Not weggeschickt wird, bestätigt, mit wie viel Engagement und Herzblut das Personal in der Wertinger Kreisklinik am Werk ist.