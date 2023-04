Landkreis Dillingen

Nur manche Schüler sollen im Kreis Dillingen das Deutschlandticket bekommen

Plus In den Kreisen Günzburg und Donau-Ries soll es das 49-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen geben. Im Kreis Dillingen ist man zögerlicher.

Der Mai naht und mit ihm der endgültige Start des neuen Deutschlandtickets. Kaufen kann man es bereits, auch bei lokalen Anbietern im Landkreis Dillingen. Doch auch so kurz vor dem Start des günstigen Monatstickets für 49 Euro sind noch viele Fragen offen. Zum Beispiel, was nun für Schülerinnen und Schüler gilt, die eine Monatskarte haben.

Pendlerinnen und Pendler, die den ÖPNV nutzen, können sich bald freuen. Das neue Deutschlandticket ist auf vielen Strecken deutlich günstiger als der normale Abopreis der Bahn oder der Verkehrsunternehmen in der Region. Es soll als Online-Version verfügbar und in ganz Deutschland gültig sein. So viel zu dem, was bekannt ist. Doch in der Region gibt es Überlegungen, wie jetzt mit einer Vielfahrer-Gruppe umzugehen ist: nämlich mit den Schülerinnen und Schülern. Denn, für alle, die eine weiterführende Schule besuchen, organisiert der Landkreis die Beförderung. Das sind momentan 2670 junge Menschen, die ihre Fahrkarte im Rahmen der Schülerbeförderung erhalten. Das kostet je nach Entfernung und Route zur Schule unterschiedlich viel Geld.

