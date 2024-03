Zecken sind im Landkreis Dillingen schon aktiv – darauf sollten Sie achten

Zecken können eine Reihe zum Teil schwerwiegender Erkrankungen übertragen - vor allem bei Tieren, wie unsere Experten am Dillinger Gesundheitsamt und am AELF Wertingen/Nördlingen erklären. So werde etwa die Afrikanische Schweinepest durch Lederzecken übertragen, diese spielen in Mitteleuropa aber glücklicherweise keine Rolle.

Für Hunde gilt: Spezielle Zeckenarten, etwa die sogenannte "Braune Hundezecke", kann Babesiose und Anaplasmose übertragen. Diese kommen in ganz Europa vor, allerdings mit stark unterschiedlicher Ausbreitung. Impfstoffe gegen diese Erkrankungen existieren nicht. Eine Prophylaxe funktioniert ist nur über Zeckenschutzmittel möglich

Bei Borreliose, die durch eine andere Art übertragen werden kann (Gemeiner Holzbock) existiert zwar eine Impfung, die jedoch nicht alle Borrelienarten abdeckt. Ein zusätzlicher Zeckenschutz ist folglich erforderlich.

die durch eine andere Art übertragen werden kann (Gemeiner Holzbock) existiert zwar eine Impfung, die jedoch nicht alle Borrelienarten abdeckt. Ein zusätzlicher Zeckenschutz ist folglich erforderlich. Grundsätzlich gilt, nach dem Gassigehen das Tier auf Zecken absuchen und die Zecke mit entsprechenden Zeckenwerkzeugen entfernen. Bei Hautveränderungen und/oder ungewöhnlichem Verhalten ist ein Tierarztbesuch dringend ratsam, rät Dr. Michl vom Gesundheitsamt. Ähnliches gelte auch für Katzen.

nach dem Gassigehen das Tier auf Zecken absuchen und die Zecke mit entsprechenden Zeckenwerkzeugen entfernen. Bei Hautveränderungen und/oder ungewöhnlichem Verhalten ist ein Tierarztbesuch dringend ratsam, rät Dr. Michl vom Gesundheitsamt. Ähnliches gelte auch für Katzen. Besonders beliebte Stellen sind dabei die Ohren oder Achseln der Tiere. (sb)