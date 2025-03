Obermeister Kratochvil zum dritten Mal im Amt bestätigt

Die Innung für Elektro- und Informationstechnik Dillingen hielt ihre Versammlung im Klosterbräu Unterliezheim ab. Im Mittelpunkt standen die Neuwahlen des Obermeisters, seiner Stellvertreter, des Vorstands sowie der Fachausschüsse. Rudolf Kratochvil wurde dabei einstimmig als Obermeister wiedergewählt und führt somit die Innung für weitere drei Jahre an. Ebenso wurden seine Stellvertreter Thomas Schadl und Josef Eser in ihren Ämtern bestätigt. Neben der Führungsspitze wurde auch der gesamte Vorstand einstimmig neu gewählt. Diese besteht aus fünf Beisitzern, die die Innungsarbeit in verschiedenen Bereichen unterstützen. Auch die Rechnungsprüfer wurden erneut im Amt bestätigt.

Ein zentraler Tagesordnungspunkt war die Vorstellung der Jahresrechnung durch Christoph Schweyer, den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben. Er berichtete von einem soliden und gewissenhaften Wirtschaften der Innung, sodass die Entlastung des Vorstands einstimmig erfolgte. Anschließend stellte Schweyer den Haushaltsplan für das Jahr 2025 vor. Da keine großen Investitionen geplant sind, liegt der Fokus weiterhin auf Ausbildungsaktivitäten und der Teilnahme an Messen wie der „Fit for Job“. Auch dieser Plan wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen. Hans Gutmair, Vorsitzender des Fachausschusses, gab Einblicke in die Fachbereichsleitertagung und informierte über typische Fehler beim Anschluss von Solaranlagen. Sein Beitrag unterstrich die Bedeutung von Fachwissen und Sorgfalt in der Branche.

Welche Rolle KI bei der Elektroinnung spielt

Obermeister Kratochvil blickte in seinem Bericht auf das vergangene Jahr zurück. Besonders hob er die erfolgreiche Teilnahme an der Ausbildungsmesse „Fit for Job“ hervor. Ein Publikumsmagnet war dort der Einsatz einer VR-Brille, die vom Landesinnungsverband zur Verfügung gestellt wurde. Ein weiterer Höhepunkt war der Innungsausflug zum Walchenseekraftwerk, den die Innung gemeinsam mit der Nachbarinnung Donau-Ries unternahm. Kratochvil betonte die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Innungen.

Gemeinsam mit den Kollegen von der Elektroinnung Donau-Ries nahmen die Dillinger an einem Vortrag von Juristin Valentina Januschkowetz vom Landesinnungsverband des bayerischen Elektrohandwerks teil. Sie informierte über aktuelle arbeitsrechtliche Themen wie die neuen Tarifabschlüsse im Elektrohandwerk, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Deutschen Rentenversicherung, damit die Behörde unerlaubte Scheinselbstständigkeit leichter feststellen kann sowie das vierte Bürokratieentlastungsgesetz. Zudem gab sie praktische Beispiele zum Urlaubsrecht 2025 und bot den Unternehmen an, sich bei rechtlichen Fragen direkt an sie oder den Verband zu wenden. (AZ)