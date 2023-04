Landkreis Dillingen

Ölheizung ja oder nein? Was Experten aus dem Landkreis zu Habecks Plänen sagen

Blick in den Heizungskeller: Installateure im Kreis Dillingen haben derzeit volle Terminkalender, denn die Unsicherheit der Hausbesitzer ist groß.

Plus Die Kritik an den Regierungsplänen zum Heizungstausch reißt nicht ab. Installateure haben deshalb viel zu tun – und eine Heizungsart erlebt nun ihre Renaissance.

Von Christina Brummer

Die Heizperiode neigt sich dem Ende zu und trotzdem ist das Thema sowohl im politischen Berlin als auch am heimischen Küchentisch in aller Munde. Die Pläne der Bundesregierung zum Heizungstausch werden konkreter. Viele sind verunsichert, wie sie ihr Haus oder ihre Eigentumswohnung in Zukunft heizen werden. Eine Energieberaterin und zwei Heizungsbauer berichten über den Weg zur Wärmepumpe - und die Renaissance der Ölheizung.

Heizen soll umweltfreundlicher werden, so zumindest die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Um das zu erreichen, sollen alte Öl- und Gasheizungen verschwinden und gegen andere ersetzt werden. Zumindest zu einem Anteil von 65 Prozent, so der Gesetzentwurf, sollen die neuen Heizgeräte mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Inzwischen gibt es aber zahlreiche Ausnahmen, Übergangsfristen und Regelungen für betagte Hausbesitzer. Dennoch gab es Kritik: Eine neue Heizanlage ist teuer und teilweise nur schwer zu bekommen. Nun gab Habeck kürzlich bekannt, die Fördergelder für den Heizungstausch zu erhöhen.

