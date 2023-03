Offene Ganztagsschule: Reicht der Platz an den Schulen im Landkreis Dillingen?

Plus Ab 2026 haben Grundschulkinder Anspruch darauf, den ganzen Tag betreut zu werden. Doch Engpässe bei Personal und Räumen sorgen teilweise schon jetzt für Probleme.

Morgens in die Schule und am späten Nachmittag nach Hause, dafür werden die Kinder acht Stunden lang betreut, bekommen Mittagessen und alles, was dazugehört. Schon heute gibt es an vielen Schulen eine Offene Ganztagsbetreuung (OGTS). Ab 2026 haben Familien einen Rechtsanspruch darauf. Das heißt: Schulen müssen ein entsprechendes Angebot machen. Der Gesetzgeber will so zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Ein tolles Angebot, finden viele Schulleiter und Schulleiterinnen in der Region. Doch der schon jetzt teils akute Platzmangel trübt die Aussichten.

Ein Schlaglicht auf das Thema hat kürzlich Ruth Seybold geworfen, die Schulleiterin der Peter-Schweizer-Grundschule in Gundelfingen. Bei der Podiumsdiskussion unserer Redaktion zur Bürgermeisterwahl wollte sie von den Kandidaten wissen, wie sie angesichts steigender Schülerzahlen mit dem Thema umgehen wollen. Aktuell zählt die Schule in Gundelfingen rund 300 Kinder. Ein Drittel davon geht in die OGTS. Das ist laut Seybold gerade noch zu bewältigen – auch weil man sich mit einer Container-Lösung behilft. Doch mit dem Rechtsanspruch könnten es noch einmal mehr Schülerinnen und Schüler in der OGTS werden. "Weil es auch ein tolles Angebot ist", sagt die Schulleiterin. Sie gehe davon aus, dass man die Schule räumlich erweitern müsse. Mindestens drei neue Betreuungsräume und eine Mensa seien zusätzlich nötig.

Die Lauinger Grundschule platzt aus allen Nähten

Das Angebot mit Essen, Kochen, Basteln und Hausaufgaben der OGTS sei von ihrer Schule gar nicht mehr wegzudenken. Der Kooperationspartner, das Kinderheim St. Clara, übernimmt die Betreuung bis 16 Uhr. Manche Eltern würden sich ein noch längeres Angebot wünschen, das sei aber personell nicht stemmbar.

An der Lauinger Carolina-Frieß-Grundschule ist die Situation ähnlich. Von 18 Klassenräumen sind 18 besetzt, es gibt nur einen kleinen zusätzlichen Raum für die Buskinder und zwei weitere, ebenfalls kleine Inklusionsräume. Eine Aula oder Mensa gibt es nicht, weitere Betreuungsräume auch nicht. Schulleiterin Irmgard Daub zufolge kommen jedes Jahr zehn bis 20 Schülerinnen und Schüler dazu. Aktuell werden dort 374 unterrichtet. Die räumlichen Kapazitäten sind also schon jetzt ausgeschöpft. Und dann steht am Horizont noch der Rechtsanspruch. Daub sagt: "Stand heute kann das bei uns in keinster Weise gewährleistet werden."

In Lauingen arbeitet man schon an einem neuen Konzept

Aktuell findet die OGTS-Betreuung in der Außenstelle nahe dem Albertus-Gymnasium statt. Mittagessen gibt es in der Aula des AGL. Träger der OGTS ist ebenfalls St. Clara Gundelfingen. Im Mittelpunkt des Konzepts stehen eigenständiges Lernen lernen und das soziale Miteinander. Außerdem trägt die OGTS das "Kneipp"-Profil, es findet Gesundheitserziehung anhand des Kneippschen Fünf-Säulen-Konzepts statt. Circa 90 Schülerinnen und Schüler werden so betreut. Mit dem Rechtsanspruch ab 2026 könnten es mehr werden. Auch um sich darauf vorzubereiten, arbeitet die Stadt Lauingen mit einem externen Büro aktuell an einem neuen räumlichen und pädagogischen Konzept für Grund- und Mittelschule (ein Bericht dazu folgt).

In der Wertinger Grundschule gibt es keinen offenen, sondern einen gebundenen Ganztag. Das heißt, die Betreuung am Nachmittag wird nicht von externem Personal übernommen, sondern von Lehrkräften, die die Kinder gezielt fördern. Arbeitsgemeinschaften wie Taekwondo, Musik oder Handball lockern den Alltag auf.

Bislang ist die Einführung des Rechtsanspruchs an der 430 Schülerinnen und Schüler zählenden Schule kein großes Thema. Laut Schulleiterin Christiane Grandé muss lediglich die Ferienbetreuung noch mitorganisiert werden. Und auch das dürfte auf die Schule zukommen: Die Mensa ist laut Grandé aktuell zu klein. Es gebe aber Überlegungen, wie man den steigenden Bedarf decken könne. Die Schulleiterin ist überzeugt: Der gebundene Ganztag hat immense Vorteile: "Der Tag ist gut durchstrukturiert und die Kinder wissen genau, was auf sie zukommt", sagt sie. Außerdem ermögliche er es, Kinder aus bildungsferneren Familien besser zu fördern und so Gegensätze auszugleichen.

In Bissingen sind noch Kapazitäten frei

In Bissingen sieht man die kommenden Änderungen ebenfalls entspannt. Werner Zucker, Rektor an der Grund- und Mittelschule, sagt: "Wir müssen das auf uns zukommen lassen und dann sehen, wie's läuft." In Bissingen gibt es bereits eine Ganztagsbetreuung. Nach dem Unterricht werden Kinder dort von Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr beaufsichtigt. Ein freier Träger aus Donauwörth betreut die Kinder. Das bedeutet, dass der Träger Personal stellt und das Betreuungskonzept erarbeitet. "Ich denke, es wird sich an der jetzigen Situation wenig ändern, sondern nur unter einem anderen Status weiterlaufen", so Zucker. Er sieht die Sache positiv, denn der Verwaltungsaufwand könnte aus seiner Sicht sogar sinken. Bisher müsse man immer eine Mindestzahl an Kindern betreuen, um eine Förderung vom Freistaat zu bekommen.

Bisher habe man die Nachfrage nach Betreuungsplätzen immer decken können. "Wir mussten nie jemanden abweisen." Durchschnittlich 15 Kinder besuchen laut Zucker die Ganztagsbetreuung pro Schultag. Insgesamt sind etwas weniger als 200 Kinder an der Schule eingeschrieben. Auch ohne Recht auf einen Platz sind in Bissingen also noch Kapazitäten da. Zucker glaubt deshalb nicht, dass sich die Anmeldungen mit dem Rechtsanspruch stark erhöhen werden. "Die meisten Kinder werden noch von ihren Eltern oder Großeltern betreut", sagt der Schulleiter. Die Eltern, die die Ganztagsbetreuung nutzten, seien häufig alleinerziehend.