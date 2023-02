Ohne Ehrenamtliche geht nichts beim Roten Kreuz

Verdiente BRKler werden beim traditionellen Schlachtschüsselessen in Lutzingen geehrt. Der Kreisverband erwartet massive Kostensteigerungen.

„Endlich können wir diese traditionelle Veranstaltung wieder durchführen“, sagte Dillingens BRK-Kreisverbandsvorsitzender Leo Schrell bei der Eröffnung des Schlachtschüsselessens auf der Goldbergalm in Lutzingen. Doch bei aller Freude der Rotkreuzler, sich wieder in großer Gemeinschaft zu sehen, trübten Krieg, Energiekrise und Inflation in Europa die gesellschaftspolitische Stimmung.

Die großen Hoffnungen nach dem Abklingen der Corona-Pandemie, so Schrell, seien 2022 vom russischen Kanonendonner in der Ukraine und den sich daraus entwickelnden negativen politischen und wirtschaftlichen Folgen für ganz Europa erstickt worden. Die Arbeit des BRK-Kreisverbands mit seinen 800 hauptamtlichen und rund 300 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müsse fortgesetzt werden. Das Schicksal der vielen Flüchtlinge nehme auch bei uns die Arbeit des Bayerischen Roten Kreuzes in Anspruch. Ob beim Einsatz in der Ukraine, um den Menschen dort zu helfen, oder auch hier im Landkreis Dillingen, wohin viele Menschen geflüchtet seien. Schrell betonte, dass das Rote Kreuz in der Region bei seinem ehrenamtlichen Einsatz auf erfolgreiche Jahre zurückblicken könne. „Die Gesellschaft ist auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen, denn ein funktionierendes Gemeinwesen ist ohne sie unvorstellbar", sagte der ehemalige Landrat.

2021 wurden im BRK-Kreisverband 98.000 ehrenamtliche Stunden geleistet

Dabei verwies der BRK-Kreisvorsitzende auf 110.000 ehrenamtliche Stunden im Jahr 2018, im Jahr 2019 seien 130.000 Stunden registriert worden, coronabedingt im Jahr 2020 noch 90.000 Stunden, und im Jahr 2021 seien die Stunden ehrenamtlicher Mitarbeit beim BRK-Kreisverband trotz Corona wieder auf 98.000 Stunden angestiegen.

Geehrt wurden auch Kreisbrandrat Frank Schmidt (links, Wasserwachtmedaille in Silber) und Siegbert Straubinger (silbernes Ehrenzeichen der Wasserwacht). Foto: Horst von Weitershausen

Darüber hinaus hat es beim BRK-Kreisverband seit dem Jahr 2020 auch einige Veränderungen gegeben. So seien neue Rettungsdienstwachen in Schwennenbach und Lauingen eingerichtet worden. Ein neuer Kleiderladen und Natur-Kindergarten in Höchstädt sowie die neue Tagespflege in Dillingen mit einem Investment des BRK-Kreisverbands von mehr als 1,2 Millionen Euro entstanden. BRK-Kreisgeschäftsführer Stephan Härpfer verwies in diesem Zusammenhang auf ein jeweils positives Jahresergebnis 2020/2021. Für das laufende Jahr 2023 erwarte er massive Kostensteigerungen, die sich auch im Haushalt des BRK-Kreisverbands mit Mehrkosten von rund 1,5 Millionen Euro bemerkbar machen werden. Des Weiteren habe der Kreisverband mit erheblichen Problemen bei der Personalfindung zu rechnen. Landrat Markus Müller bescheinigte dem BRK-Kreisverband, ein wichtiger Partner der Politik zu sein. Er dankte allen Mitarbeitenden, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, für ihr großartiges Engagement in allen Bereichen der Nothilfe für die Menschen. Daher verurteile er auch aufs Schärfste die zunehmenden Gewaltakte gegen Helferinnen und Helfer bei ihren Einsätzen.

Verdiente Ehrenamtliche des Dillinger BRK werden ausgezeichnet

Im Rahmen des Schlachtschüsselessens gab es auch Ehrungen. Im Auftrag des bayerischen Innenministers überreichte Müller Ehrenzeichen am Band für langjährige ehrenamtliche Dienstzeit an: Stefan Haselmayr, Dillingen (25 Jahre); Stefanie Winkler, Gundelfingen (25 Jahre); Claud Schwarzmann, Holzheim (40 Jahre); Rita Behringer, Buttenwiesen (50 Jahre); Annelies Kapfer, Buttenwiesen (50 Jahre); Rudolf Rau, Bachhagel (50 Jahre) und Franz Gerblinger, Wertingen (50 Jahre). Des Weiteren ehrte Wolfgang Piontek, Vorsitzender der Wasserwacht im Bezirk Schwaben, für besondere Verdienste Dillingens Kreisbrandrat Frank Schmidt mit der Wasserwachtmedaille in Silber und Siegbert Straubinger mit dem silbernen Ehrenzeichen der bayerischen Wasserwacht.

