Online im Kreis Dillingen den Termin für die Kfz-Zulassung buchen

Das Dillinger Landratsamt geht bei der Digitalisierung der Verwaltung einen Schritt weiter. Den Termin für die Kfz-Zulassung kann man jetzt online buchen.

Einen weiteren Schritt zur Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge ist das Landratsamt Dillingen seit dieser Woche mit der Online-Terminvereinbarung für die Zulassungsstelle gegangen. So besteht nun laut Pressemitteilung die Möglichkeit, auch außerhalb der telefonischen Erreichbarkeit und der Öffnungszeiten einen Termin für die Anliegen rund um die Kfz-Zulassung online zu buchen. Das System bietet alle freien Termine für die kommenden Tage an, die verbindlich gebucht werden können. Zu finden ist die Online-Terminvereinbarung auf der Homepage des Landkreises unter landkreis-dillingen.de/onlinedienste-der-kfz-zulassungsstelle. Dort findet sich unter „Downloads“ auch eine Übersicht über die gängigsten Vorgänge der Zulassungsstelle.

Nach der Terminbuchung wird eine Bestätigungsmail versandt

Damit sichergestellt ist, dass für die Bearbeitung ausreichend Zeit eingeplant wird, ist nach Angaben des Landratsamts auf eine möglichst passgenaue Auswahl des Anliegens zu achten. Hierdurch werden längere Wartezeiten vermieden. Nach der Terminbuchung wird automatisch eine Bestätigungsmail versandt. Um eine reibungslose Bearbeitung gewährleisten zu können, werden in dieser Mail zur Terminbestätigung alle Unterlagen aufgelistet, die für den gebuchten Vorgang erforderlich sind. Deshalb wird gebeten, diese E-Mail genau zu lesen, damit zum Termin alle Unterlagen mitgebracht werden.

Eine Stunde vorher gibt es noch einmal eine Erinnerung

Eine Stunde vorher wird mit einer weiteren E-Mail nochmals an den Termin erinnert. Sowohl in der E-Mail zur Terminbestätigung als auch in der Erinnerungsmail steht bereits die persönliche Ticketnummer, mit der die Besucher und Besucherinnen direkt aufgerufen werden. Diese Ticketnummer muss daher zum Termin mitgebracht und bereitgehalten werden. Ein weiteres Ticket mit Aufrufnummer braucht im Warteraum nicht gezogen zu werden. Zur gebuchten Zeit wird die Ticketnummer vom nächsten freien Sachbearbeiter aufgerufen.

Für die Online-Terminvereinbarung ist neben den Angaben zu den Vorgängen auch die Eingabe der E-Mailadresse und weiterer personenbezogener Daten notwendig. Diese werden ausschließlich für Informationen zum Termin verwendet und im Anschluss gelöscht. (pm)

