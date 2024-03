Online-Kauf: 73-Jähriger aus dem Kreis Dillingen durchschaut Betrugsversuch

Ein Mann will ein Wohnmobil verkaufen und soll angeblich zu viel bezahlte Speditionskosten auf ein belgisches Konto überweisen.

Bereits im vergangenen Monat hatte ein 73-jähriger Bewohner aus dem westlichen Landkreis Dillingen sein Wohnmobil auf einer Onlineplattform zum Verkauf eingestellt. Ein bisher unbekannter Betrüger zeigte laut Polizeibericht Mitte März Kaufinteresse und ließ dem Verkäufer am Donnerstag eine gefälschte Zahlungsbestätigung zukommen.

Der Mann aus dem Kreis Dillingen lässt sich nicht in die Irre führen

Einen vermeintlich zu viel überwiesenen Betrag für Speditionskosten in Höhe von fast 1000 Euro sollte der Landkreisbewohner auf ein belgisches Konto überweisen. Dieser ließ sich jedoch nicht in die Irre führen, so dass es zu keinem Vermögensschaden gekommen war. Der 73-Jährige erstattete Betrugsanzeige bei der Polizei Dillingen.