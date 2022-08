Landkreis Dillingen

18:03 Uhr

"Keiner kriegt gern Knöllchen": Auf Tour mit einem, der sich Politesse nennt

Plus Nur mal schnell zum Bäcker - und schon ist der Strafzettel da. In Dillingen gibt es aber meist eine zweite Chance, sagt einer, der sich selbst als Politesse bezeichnet.

Von Christina Brummer

Ob die Menschen ihn aus Angst oder aus Respekt grüßen, ist nicht ganz klar. Jedenfalls wird fleißig gewunken und genickt, wenn Reiner Stadtrecher in seiner Uniform durch Dillingen spaziert. Er ist bei der Verkehrsüberwachung und überprüft, ob die Dillinger ordentlich parken. In der Großen Kreisstadt ist die sogenannte Parkraumüberwachung noch in Händen der Stadt. Dass man mit sehr aktiven Politessen nur Geld scheffeln will, weist man im Rathaus deutlich zurück. "Wir wollen mit der Parkraumüberwachung keinen Gewinn machen", sagt Pressesprecher Jan Koenen. "Wir sind damit sogar jedes Jahr mit einem fünfstelligen Betrag im Minus."

