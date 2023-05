Partywochenende im Kreis Dillingen: "Die Leute haben Lust zum Feiern"

Überall werden in der Region am Vorabend des 1. Mai prächtig geschmückte Birken aufgestellt. Auf dem Volksfest in der Kreisstadt herrscht der Ausnahmezustand.

Die Menschen in der Region sind an diesem ersten großen Feierwochenende des Jahres hungrig nach Party. Vor allem am Vorabend zum 1. Mai. Die Temperaturen knacken zwar nicht die 20-Grad-Marke, aber zumindest bleibt es trocken. Am Freitagabend noch standen beim Auftakt des Dillinger Volksfest die Straßen im Vergnügungspark nach Dauerregen unter Wasser. Am Samstag und Sonntag lässt sich immer wieder die Sonne blicken. Und auf der Bühne im Festzelt heizen die Bands dem feiernden Volk mal so richtig ein. Der Ohrwurm "Sweet Caroline" ist an diesem Sonntagabend schon in einigen hundert Metern Entfernung zu hören. Und drinnen stehen die Mädchen und Jungs auf den Bänken und gehen bei der Show der Joe Williams Band begeistert mit.

Die Stimmung ist am Kochen. Egal, was die Gruppe spielt, die Menge im Zelt, das inzwischen mehr als 2000 Besucher und Besucherinnen fasst, folgt den Ansagen aufs Wort. Beispielsweise beim Bobfahrerlied. "Linkskurve, Rechtskurve", so lauten die Kommandos. Der Dillinger Maxi Danner ist mit seiner Clique hier und ebenfalls aus dem Häuschen. "Die Stimmung ist doch mega, man kann bei allen die Freude im Gesicht sehen", sagt der 25-Jährige. Es seien lauter Leute im Zelt, die man kenne. " Dillingen lebt hier die Gemeinschaft", stellt Danner fest.

Der regnerische Auftakt des Dillinger Volksfest sei "Wahnsinn" gewesen

Vom Fliegerlied über "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" bis zu "Anita" – es folgt ein Partyhit nach dem anderen. Auch die beiden Höchstädterinnen Nicole und Sonja genießen die Atmosphäre. "Man trifft hier viele Bekannte, da kommen alle aus dem Landkreis her", sagt Nicole. Und auch den Kellnerinnen Ruth Hammerl und Verena Schmid scheint das Bedienen auf dem Volksfest Spaß zu machen. "Die Stimmung hier in Dillingen ist Bmbe", sagt Hammerl. Auch für die Betreiber der Fahrgeschäfte im Vergnügungspark scheint die Rechnung aufzugehen. Luise Kreischer aus Höchstädt, bei der es Köstlichkeiten wie gebrannte Mandeln gibt, ist zufrieden. "Es passt", sagt Kreischer. Nur der Auftakt mit dem Regen sei "der Wahnsinn" gewesen.

Auch den Kellnerinnen Ruth Hammerl (links) und Verena Schmid gefällt es auf dem Dillinger Volksfest. Foto: Berthold Veh

Überall im Landkreis Dillingen wird an diesem verlängerten Wochenende in den Mai gefeiert. In Wertingen geht es bereits am Samstag mit dem "Frühling im Städtle" los. Es gibt viele Auftritte – von Maiara, bekannt aus der Sendung The Voice Kids, bis zu den Darbietungen der Jugendgruppe des Trachtenvereins D´Zusamtaler. In Lauingen sind am Sonntagnachmittag Hunderte beim Maibaumfest dabei. Die Sonne scheint, als die 18 Meter lange Birke mit einem Pferdegespann auf den Marktplatz gekarrt wird. Josef Schnitzler, Franz Böck sowie Heinrich und Reinhard Müller haben sie im Stadtwald ausgesucht. Kinder der 2a der Carolina-Frieß-Grundschule schmücken den Baum mit Bändern, ehe Mitglieder der Stadtkapelle, des Reit- und Fahrvereins, der Laudonia-Hexen, des Spaßclubs und des Bürgerwehrspielmannszuges die Birke mit Muskelkraft und Scheren nach oben hieven.

Der Dillinger Maxi Danner (rechts) genießt mit seiner Clique die Party auf dem Dillinger Volksfest. Foto: Berthold Veh

Richard Kitzinger moderiert das Spektakel. Bürgermeisterin Katja Müller und Vorsitzender Josef Hördegen, dessen Schimmelturmverein zusammen mit der Stadtkapelle und dem Bürgerwehrspielmannszug des TVL das Fest organisiert, freuen sich über den prächtigen Anblick und die große Resonanz bei den Bürgern und Bürgerinnen. Katrin Hitzler etwa findet es klasse, dass es in Lauingen nach der Corona-Pause wieder ein richtiges Maibaumfest gibt. "Es ist schön, dass der Maibaum traditionell mit Scheren aufgestellt wird", sagt Hitzler. Der frühere Zweite Bürgermeister Albert Lacher (90) verfolgt das Spektakel ebenfalls. "Willkommen auf dem schönsten Marktplatz Schwabens", sagt der Lauinger. Als das Werk vollendet ist, spielt die Lauinger Stadtkapelle unter der Leitung von Ingrid Philipp die Bayernhymne und den Ohrwurm "Böhmischer Traum".

In offensichtlich allen Städten und Gemeinden des Landkreises werden Maibäume aufgestellt. Der Bauwagen Dattenhausen hatte im Vorfeld den Dillinger Maibaum gestohlen, der im Süden der Kreisstadt gelagert war und später im Süden Lauingens bis zur Auslöse zwischengelagert wurde. Nach Informationen unserer Zeitung soll die Dattenhausener Jugend auch den Gundelfinger Maibaum geklaut und nach einer Auslöse wieder freigegeben haben. Und auch der Höchstädter Maibaum soll dem Vernehmen nach zunächst von Blindheimern gestohlen worden sein. Am Sonntagabend wird er aber in einem Umzug mit dem Schlepper zum Höchtstädter Marktplatz gefahren.

Auch in Höchstädt stellte die Feuerwehr einen Maibaum auf. Hunderte von Besuchern feierten beim Maibaumfest. Foto: Berthold Veh

Wie in Lauingen verfolgen auch dort Hunderte Schaulustige, wie die Feuerwehr mit Stangen die prächtig geschmückte Birke aufstellt. Die Tanzgruppe des Historischen Vereins zeigt Tänze, Buben und Mädchen des Adolph-Kolping-Kindergartens führen einen Regenbogentanz auf. Der Musikverein Donauklang spielt auf. Und Jakob Kehrle, der für die beteiligten Vereine des Maibaum-Teams spricht, freut sich, dass nach drei Jahren Pause wieder das Maibaumfest gefeiert werden kann. Die frühere Münchnerin und Wahl-Höchstädterin Annelies Schütz ist beeindruckt. "Es ist gar nicht so leicht, solch einen Riesenbaum mit der Hand aufzustellen", sagt sie. Sie genieße diese Stimmung wie alle anderen. "Man merkt deutlich", stellt Schütz fest, "dass die Leute Lust zum Feiern haben."