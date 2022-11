Sie wollen per Video für die Feuerwehren im Landkreis Dillingen begeistern

Acht Jugendfeuerwehren aus der Region haben für einen Wettbewerb kurze Clips gedreht, die andere für die Feuerwehr begeistern sollen. Nun wurde die Siegermannschaft verkündet.

Der Piepser geht, Alarm, rein ins Feuerwehrhaus, Schutzkleidung anziehen und schnell zum Einsatz. Für die Nachwuchsfeuerwehrmänner und -frauen aus dem Kreis ist das noch Zukunftsmusik. Für die "Großen" ist es schon Alltag. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben für viele Feuerwehren, genug Nachwuchs für den ehrenamtlichen Dienst zu finden. Doch wie soll man die Kinder und Jugendlichen motivieren, ihre Freizeit zu opfern? Wer am Dienstagabend im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes saß, weiß: Es klappt. Der Saal ist bis auf den letzten Stuhl mit jungen Menschen besetzt, die sich in Jugendfeuerwehren engagieren.

"Es macht einfach sau viel Spaß"

Um noch mehr junge Menschen zu motivieren, selbst aktiv zu werden, wurde vom Kreisfeuerwehrverband ein Wettbewerb ausgelobt. Die Jugendfeuerwehren sollten dafür kurze Videos drehen, darin ihren Alltag in der Feuerwehr darstellen und neue Mitglieder werben. Teilgenommen haben die Jugendgruppen der Wehren aus Dillingen, Villenbach, Aislingen, Glött, Binswangen, Rieblingen, Peterswörth und Gundelfingen. Unterlegt mit spannungsgeladener Musik und gefilmt mit Drohnen und Handykameras entstanden Videos, die zeigen, was den Jugendlichen besonders an der Jugendfeuerwehr gefällt: Spannende Übungen und der Zusammenhalt in der Gruppe waren in allen Videos Thema. „Es macht einfach sau viel Spaß“, sagt etwa ein Mitglied der Jugendfeuerwehr Villenbach im Video.

Kreisbrandrat Frank Schmidt lobte die Filme. "Ich hab mir alle begeistert angeschaut!" Die Möglichkeiten, solche Videos zu drehen, hätten sich verglichen mit seinen Jugendfeuerwehrzeiten in den 1980ern deutlich verbessert. Er freue sich, dass so viele mitgemacht hätten. Dennoch könnten es deutlich mehr sein, schließlich gebe es 48 Jugendfeuerwehren im Kreis.

Beim Videowettbewerb der Jugendfeuerwehren bekam die Feuerwehr Binswangen den ersten Preis. Foto: Christina Brummer

Der Hauptgewinn über 150 Euro wird in Laser Tag investiert

Für die Jury war es jedoch schon schwer genug, unter den acht eingesandten Beiträgen den besten auszuwählen. Bewertet wurden die Filme von Vertretern des BRK, des Kreisjugendrings, der Donau Zeitung und der einzelnen Feuerwehren. Bei der Sichtung der Beiträge im Glötter Feuerwehrhaus wurde teils rege diskutiert. Am Dienstag konnte dann den erwartungsvollen Teilnehmern endlich das Ergebnis präsentiert werden. Den ersten Platz belegte die Jugendfeuerwehr Binswangen. Den zweiten Platz machte die Jugendfeuerwehr Peterswörth und auf Platz drei landete das Team aus Glött. Der Hauptgewinn war ein 150-Euro-Gutschein für einen Besuch beim Laser Tag. Bei dem Spiel geht es darum, den Gegner mit einer "Laserpistole" zu treffen. Die Zweit- und Drittplatzierten dürfen zum Kartfahren und ins Restaurant. Doch auch die anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus und konnten sich über einen Freizeit-Gutschein freuen. Gefördert wurde das Projekt vom bayerischen Familienministerium.

Lesen Sie dazu auch