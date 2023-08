Pfarrer Paul Sinz feiert in drei Dillinger Stadtteilen seinen Abschied

Vier Jahrzehnte prägte der Geistliche die Dillinger Stadtteile Steinheim, Kicklingen und Fristingen. Nun geht er in den Ruhestand. Ein bewegender Rückblick.

Es war ein bewegender Abschied. Aber kein Wunder. Jahrelang prägte Pfarrer Paul Sinz die Kirchengemeinden in Steinheim, Kicklingen und Fristingen. Nun wurde in allen drei Orten je ein Dankgottesdienst zum Abschied in seinen wohlverdienten Ruhestand gefeiert. In seiner Ansprache erläuterte Sinz, wie er seinen langjährigen Dienst verstand. Ein Pfarrer habe einen besonderen Auftrag und eine große Verantwortung in der Pfarrgemeinde, sagte er. Zeitgleich sei er auch Teil der Gemeinde, in der Freude und Leid miteinander erlebt werden.

Mit seinem Primizspruch „Auf dein Wort hin“ machte Pfarrer Sinz deutlich, dass sein Dienst nicht im Vertrauen auf seine eigenen Fähigkeiten, sondern im Vertrauen auf das Wort Jesu hin geschah. Mit anschaulichen Beispielen aus den „Fragen eines lesenden Arbeiters“ von Berthold Brecht zeigte er sein Kirchenbild auf, zu dem die vielen ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund gehören, ohne die ein Miteinander in der Pfarrgemeinde nicht möglich wäre. Als Glücksfall erwies sich für den Geistlichen die Lesung, in der König Salomon für seinen Dienst um ein hörendes Herz bittet. Dieses hörende Herz auf Gottes Wort legte er jedem Priester und seinen Gemeinden ans Herz.

Er wirkte 40 Jahre lang in den Dillinger Stadtteilen

In einem Gabenzug brachten Vertreter aller drei Gemeinden sehr persönlich ihren Dank für das über 40-jährige Wirken ihres Pfarrers als guter Hirte, Seelsorger, der rund um die Uhr eine offene Pfarrhaustür hatte, Herausgeber des Pfarrbriefs und innovativen Geistlichen zum Altar.

Am Ende übernahmen Georg Brenner, Maria Dannemann und Susanne Ahle das Dankeswort der Pfarreien. In Steinheim hob Kirchenpfleger Brenner humorvoll die lichttechnischen Begabungen und Bautätigkeiten des Pfarrers hervor und Susanne Ahle ergänzte in Fristingen, dass alle froh sind, dass Paul Sinz nicht Ingenieur, sondern Priester geworden ist – sonst wäre er bereits seit 25 Jahren im Ruhestand. Maria Dannemann schloss in ihre guten Wünsche und ihren Dank auch Pfarrhausfrau und Sekretärin Rita Oberfrank und Gemeindereferentin Susanne Müller mit ein, denn „hinter einem starken Mann stehen bei uns zwei starke Frauen“.

Auch Dillingens Oberbürgermeister Kunz ist dabei

Eine besondere Note erhielten die Gottesdienste und das anschließende Beisammensein durch die Teilnahme des Oberbürgermeisters Frank Kunz und der Stadträte, der Abordnungen der örtlichen Vereine, der individuellen musikalischen Gottesdienstgestaltung, der Steinheimer Musikanten und der Donautaler und der vielen Gemeindemitglieder aller Generationen. In dieser entspannten und gelösten Atmosphäre trug Pfarrer Sinz in Steinheim den Worten von Angela von Heyden und Pfarreimitgliedern spontan lustige Anekdoten aus den vergangenen 45 Jahren bei. (AZ)

