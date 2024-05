Pfingstwetter im Kreis Dillingen wird "verflixt"

Der Lauinger Wetterbeobachter sagt zu den Aussichten für das Wochenende, dass man mit allem rechnen müsse. Von Sonne bis Regen, von nass bis trocken. Und es bleibt wohl so.

Das wichtigste Utensil für die kommenden Tage: ein Regenschirm. Wobei - auch die Sonnenbrille sollte griffbereit liegen. Wie jetzt? "Es wird ein verflixtes Wochenende", sagt Benjamin Grimm. Unser Lauinger Wetterbeobachter hat sich die Statistiken und Aussichten für Pfingsten ganz genau angeschaut. Er erklärt, dass das Wetter unbeständig wird. Der Grund ist eine Tiefdruckzone, die feuchtwarme und sehr anfällige Luftmassen mit sich bringt. "Und das Wetter damit unberechenbar macht", so Grimm. Aber, das betont er auch immer wieder, kalt wird es nicht. Dort, wo die Sonne scheint, kann es im Landkreis Dillingen die nächsten Tage durchaus bis zu 25 Grad warm werden. "Und die Sonne wird sich definitiv blicken lassen, es gibt auch trockene Phasen." Aber wo und wann genau, dass könne man schlecht sagen.

Allergiker können durchatmen

Das gilt ebenso für Regen und Gewitter. Mit beiden muss an Pfingsten immer wieder gerechnet werden. Von einem Dauerregen spricht Benjamin Grimm nicht, aber nass kann es werden und auch mal ordentlich krachen. "Es ist schwer zu sagen, wann und wo. Teils sieht die Welt ein paar Kilometer ganz anders aus. Für Veranstalter ist das ungut. Deshalb sollte man das Radar im Auge behalten, denn vom Wetter muss heutzutage keiner mehr überrascht werden", so der Lauinger.

Zudem sei der Mai bisher im Landkreis Dillingen sehr trocken gewesen, ein wenig Regen schade nicht - und dürfte Allergiker freuen. Denn aktuell stehen vor allem die Gräser in voller Blüte und plagen einige Menschen mit schlimmen Erkältungssymptomen. So gilt auch beim Wetter: Des einen Freud, ist des anderen Leid. Grimm: "Für Allergiker ist das Wetter die nächsten Tage ein Vorteil." Und es soll weiter unbeständig bleiben, auch über Pfingsten hinaus. Die erste Ferienwoche wird - so Stand heute - wohl verregnet werden. Dann können ergiebige Niederschlagsmengen durchaus möglich sein. "Ein stabiles Frühsommerhoch ist nicht in Sicht", sagt Grimm und ergänzt: "Es ist aber kein Wetter, um sich daheim einzusperren."

