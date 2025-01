Photovoltaik und Speicher: Online-Vortrag des Landratsamtes im Februar

Dezentrale und damit unabhängige Energiesysteme nehmen bei der Energiewende eine große Rolle ein und bieten dadurch die Möglichkeit, die Energieversorgung auf ein sicheres, unabhängiges und vor allem nachhaltiges Fundament zu stellen. Die Themen Photovoltaik und Stromspeicher sind jedoch nicht erst seit der Energiekrise aktueller denn je. Nach Ansicht von Landrat Markus Müller stellt gerade die Nutzung von Sonnenstrom einen ökologisch und ökonomisch sinnvollen Baustein für eine erfolgreiche Energiewende dar und leistet unbestritten einen Beitrag auf dem Weg zu einem besseren Klimaschutz. Deshalb hat der Umweltausschuss auf Vorschlag von Landrat Markus Müller beschlossen, dass der Landkreis Dillingen gemeinsam mit weiteren Partnern Online-Vorträge rund um die Themen „Photovoltaik“, „Stromspeicher“ und „Eigenverbrauch“ anbieten wird. Diese Vortragsreihe wird nun in den Wintermonaten fortgesetzt.

Vortrag im Rahmen der Sonnenkampagne im Landkreis Dillingen

Den Auftakt der Vortragsreihe macht der Vortrag zum Thema „Von der Sonne gut versorgt: Wie Sie mit Photovoltaik und Speicher Ihre Energieunabhängigkeit steigern“, der am Dienstag, 11. Februar, um 18.30 Uhr stattfinden wird. Der Referent, Robert Immler vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza!), wird dabei im Vortrag verschiedene Möglichkeiten der Nutzung für Privatpersonen aufzeigen und darüber informieren, wie ein möglichst hoher Eigenverbrauch erzielt werden kann. Im Verlauf des Vortrags stehen zudem Experten der regionalen Energieversorger als Kooperationspartner der Sonnenkampagne des Landkreises Dillingen für Fragen zur Verfügung.

Der Online-Vortrag findet über die Videotelefonieplattform Zoom statt. Eine Voranmeldung ist zwingend unter Angabe des vollständigen Namens, der Wohnadresse sowie einer E-Mail-Adresse per Mail an vortrag@landratsamt.dillingen.de bis 7. Februar erforderlich. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei.

Ein weiterer Vortrag ist am Dienstag, 18. März, um 18.30 Uhr zum Thema: „Die Zukunft fährt elektrisch: So machen Sie mit Photovoltaik und Elektromobilität das Beste aus der Energiewende“ geplant. (AZ)