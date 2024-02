Photovoltaik-Vortrag im Rahmen der Sonnenkampagne

Anfang Februar haben Interessierte wieder die Möglichkeit, sich über Sonnenstrom zu informieren. Das Landratsamt hat Experten für einen Vortrag geladen.

Die Anschaffung einer Photovoltaikanlage stellt eine wirtschaftliche Investition in eine nachhaltige Zukunft dar. Dazu tragen insbesondere die ausgereifte Technik und die mittlerweile günstigen Anschaffungskosten bei. Das lässt das Landratsamt in einer Pressemitteilung verlauten. Gerade die Nutzung von Sonnenstrom auf bestehenden Dachflächen ist nach Ansicht von Landrat Markus Müller ein ökologisch und ökonomisch wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Energiewende und leiste unbestritten einen "Beitrag auf dem Weg zu einem besseren Klimaschutz".

Ziel des Landrats ist es, die Bürgerinnen und Bürger für die Energiewende und den Klimaschutz weiter zu sensibilisieren, das vorhandene Potenzial zu nutzen und damit die Wertschöpfung in der Region weiter zu erhöhen. Deshalb hat der Umweltausschuss auf Vorschlag von Landrat Markus Müller beschlossen, dass der Landkreis gemeinsam mit weiteren Partnern Online-Vorträge rund um die Themen Photovoltaik, Stromspeicher und Eigenverbrauch anbieten wird.

Nach der Auftaktveranstaltung findet der zweite digitale Online-Vortrag mit dem Titel "Photovoltaik – Schlüssel zur Energiewende für Jedermann (für Haus, Balkon und Garten)“ am 6. Februar statt. Im Online-Vortrag erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger umfangreiche Informationen zur Planung und Umsetzung einer eigenen Photovoltaikanlage.

Experten stehen für Fragen zur Verfügung

Der Referent, Robert Immler vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza!), wird dabei im Vortrag verschiedene Möglichkeiten der Nutzung für Privatpersonen aufzeigen. Im Verlauf des Vortrags stehen zudem Experten der regionalen Energieversorger als Kooperationspartner der Sonnenkampagne des Landkreises Dillingen für Fragen zur Verfügung.

Der Online-Vortrag findet um 19 Uhr über Zoom, statt. Eine Voranmeldung ist zwingend unter Angabe des vollständigen Namens, der Wohnadresse sowie einer E-Mailadresse per Mail an Eva.Lachenmayr@landratsamt.dillingen.de erforderlich. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei. Ein weiterer Termin ist für März geplant. (AZ)