Landkreis Dillingen

Pisa-Schock: Wie steht es um die Schüler im Landkreis Dillingen?

Plus Die deutschen Schüler schneiden bei der aktuellen Studie so schlecht ab wie noch nie. Der Akademiedirektor und ein Grundschullehrer erklären, wie sie die Situation vor Ort einschätzen.

Von Elli Höchstätter

Hans-Jürgen Seifert ist seit vielen Jahren Lehrer. 16 Jahre lang unterrichtete er an der Grund- und Mittelschule in Bissingen, ehe er an die Grundschule in Wertingen wechselte und dort Konrektor wurde. Der 54-Jährige ist vom aktuellen Ergebnis der Pisa-Studie nicht überrascht. Er sagt: „Die Mädchen und Buben haben heute eine veränderte Kindheit.“ Die Digitalisierung spiele eine große Rolle und schon die Kleinen würden viel Zeit vor dem Tablet oder dem Handy verbringen.

Kinder verbringen oft viel Zeit vor dem Handy oder Tablet

Als Beispiel für die Veränderungen in der Kindheit nennt er das aktuelle Winterwetter mit Schnee und Eis. Viele Kinder aus seiner Klasse würden hinausgehen zum Schlittenfahren oder Eislaufen. Doch einige sitzen auch zu Hause und hätten kaum Bewegung. Seiner Meinung sei die Digitalisierung Fluch und Segen zugleich. Der Grund: Wenn Kinder Handys und Tablets übermäßig nutzen, führe das zu Konzentrationsschwächen in der Schule. Doch Seifert ist keiner, der die Digitalisierung verflucht. Er schätzt die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. So könne er selbst ein Lernprogramm für das Tablet erstellen, das auf seine Klasse zugeschnitten ist.

