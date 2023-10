Landkreis Dillingen

Polderdebatte: Winter und Häusler widersprechen Mehring

Auch bei Helmeringen in Lauingen soll ein Flutpolder entstehen. Anwohner haben aus Protest deshalb dieses Ballenlager umfunktioniert. Mit der rund sieben Meter hohen Wand wollen sie verdeutlichen, wie hoch der Polder an manchen Stellen werden könnte.

Plus Die Landtagsabgeordneten Winter (CSU) und Häusler (FW) betonen, dass sie wegen der Hochwasserschutz-Planung gegen den Koalitionsvertrag gestimmt haben. Bei Mehring sei dies anders.

Die geplanten Flutpolder bei Lauingen und Gremheim entwickeln sich zu einem großen Thema am Ende des Landtagswahlkampfs. Und das mit einer ungewöhnlichen Note: Bei der Diskussion um die Flutpolder in der Region widersprechen nun die beiden Landtagsabgeordneten Georg Winter (CSU) und Johann Häusler (FW), die nicht mehr antreten, in einem gemeinsamen Statement ihrem Kollegen Fabian Mehring. Anlass ist eine Pressemitteilung des FW-Abgeordneten vom 23. September mit der Überschrift „Bedarf an großen Poldern minimieren“.

Winter sagt: „Der Hinweis auf Verzögerungen nach der Raumordnung, die sich aus dem Verfahren selbst ergeben und der Geldnot geschuldet sind, ist nicht korrekt und hilft nicht.“ Dies lenke von der eigentlichen Hauptforderung aus der Region ab. Entscheidend sei es, den Landkreis Dillingen gleichzubehandeln wie andere Landkreise in Bayern. Aktuell sei der Landkreis fünffach, nämlich mit zwei ungesteuerten Rückhalteräumen, zwei Flutpoldern und dem großen Riedstrom betroffen. Aufgrund der irreführenden Pressemitteilung Mehrings habe er sich mit dem örtlich zuständigen FW-Abgeordneten Häusler ausgetauscht, erläutert Winter, Initiator des Bündnisses Hochwasserschutz. Häusler habe seine Ansicht bestätigt, sagt der CSU-Parlamentarier.

