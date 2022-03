Polizei Dillingen warnt: Betrügerische Whats-App, Schockanrufe und falsche Inserate

Die Polizei meldet mehrere Vorfälle im Landkreis Dillingen, bei denen Betrüger mit dreisten Maschen versucht haben, ihren Opfern viel Geld abzuzocken. Ein Mann verliert 3400 Euro.

Zwischen 16. und 21. Februar wurde ein Bewohner aus Buttenwiesen von einer unbekannten Nummer per Whats-App angeschrieben, dessen Absender sich als sein Sohn ausgab. Dieser fragte nach Geld und bat um eine Überweisung. Der Buttenwiesener überwies daraufhin insgesamt 3400 Euro. Der Betrug fiel durch Ermittlungen der Polizei Niedersachsen auf, die den Geschädigten über die Betrugsmasche informierten.

Angeblich hatten die Kinder schwere Unfälle

Derzeit sind wieder vermehrt Trickbetrüger am Telefon aktiv und versuchen ihre Opfer mittels sogenannter Schockanrufe zu Geldüberweisungen zu drängen. Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr erhielt eine Höchstädterin einen anonymen Anruf von einem Mann, der sich als ihr Sohn ausgab und mitteilte, dass er einen Unfall hatte und nun 31.000 Euro benötige. Gegen 16.30 Uhr wurde ein Senior aus Lauingen mit der gleichen Betrugsmasche angerufen. Hier wollte die angebliche Tochter einen Unfall verursacht haben, bei dem ein Kind angefahren wurde. Sieforderte daraufhin 110.000 Euro, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Die Angerufenen fielen nicht auf den Betrugsversuch herein, woraufhin das Gespräch beendet wurde. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de.

Finningerin kauft Küchenmaschine und fällt fast auf Betrügerin rein

Am 24. Februar kaufte eine Finningerin eine Küchenmaschine im Wert von 980 Euro über ein Internetportal. Die Käuferin überwies die Hälfte des geforderten Betrags auf ein Kölner Bankkonto, die zweite Hälfte sollte dann bei Empfang des Geräts bezahlt werden. Der Betrag der ersten Kaufsumme wurde schließlich wieder an die Käuferin zurücküberwiesen, nachdem das Konto auf Grund von anderweitigen Betrugshandlungen bereits gesperrt wurde. Die angebliche Verkäuferin wollte nun eine weitere Überweisung erwirken, indem sie mit Hilfe von ihrem angeblichen Personalausweis ihre Seriosität vorgaukeln wollte. Die Geschädigte fiel nicht auf den Betrugsversuch herein und überwies keine weiteren Beträge, so die Polizei (pol)

