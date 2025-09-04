Polizei Dillingen warnt vor perfider Online-Betrugsmasche

Immer wieder versuchen Betrüger, Menschen im Netz um ihr Geld zu bringen. Wie die Polizei meldet, stellte eine 32-Jährige aus dem Landkreis erst am Dienstag dieser Woche eine Jacke auf einem Online-Verkaufsportal ein. „Kurz darauf meldete sich eine vermeintliche Kaufinteressentin“, schreibt die Polizei.

Diese übersandte der 32-Jährigen offenbar einen Link zur Abwicklung einer sicheren Bezahlmethode. Nach Bestätigung des Links wurde die 32-Jährige angewiesen, ihre Anmeldedaten für ihr Onlinebanking einzugeben. Nachdem sie dem nachkam, erhielt sie einen Anruf einer bisher unbekannten Frau.

Landkreis Dillingen: 32-Jährige wird Opfer von Online-Betrug – Polizei nimmt Ermittlungen auf

Diese wies die 32-Jährige an, eine Transaktion auf ein weiteres ihr gehörendes Konto freizugeben. Nachdem die Landkreisbürgerin auch dem nachgekommen war, musste sie für eine vermeintliche Test-Überweisung einen unteren vierstelligen Geldbetrags auf ihr Konto freigeben. Allerdings wurde das Geld an einen ausländischen Empfänger überwiesen. „Nachdem die 32-Jährige gleich darauf ihr Konto sperren ließ, erfuhr sie von ihrer Bank, dass weitere Abbuchungsversuche getätigt wurden“, schreibt die Polizei. Diese konnten von der Bank jedoch gestoppt werden. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Ausspähens von Daten und Computerbetrugs mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten.

Die Polizei warnt vor Kriminellen, die Sicherheitslücken und nachlässiges Verhalten beim Online-Banking ausnutzen. „Folgen Sie daher keinen Links in einer E-Mail, egal wie seriös diese wirkt“, so die Polizei. „In gefälschten Mails oder vorgetäuschten Anrufen versuchen Unberechtigte, an Ihre Bankdaten zu kommen.“ Zudem solle man zwei Geräte nutzen, um die Sicherheit zu erhöhen. „Bezahlen mit dem TAN-Generator ist aktuell das sicherste Verfahren.“ Bankgeschäfte per App sollten immer mit zwei Geräten durchgeführt werden, beispielsweise dem Computer und dem Smartphone, rät die Polizei. (AZ)