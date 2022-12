Polizei Dillingen warnt vor Whatsapp-Betrügern

Zurzeit schlagen im Landkreis Dillingen wieder mehr SMS- und Whatsapp-Betrüger zu. Die Polizei nennt einige Beispiele - und erklärt, wie man richtig reagiert.

Im Landkreis Dillingen werden zurzeit wieder gehäuft Fälle bekannt, in welchen bislang unbekannte Täter sich via SMS oder Whatsapp bei Geschädigten melden, sich hierbei als Tochter oder Sohn mit einer neuen Handynummer ausgeben und dringend um eine Echtzeit-Geldüberweisung in Höhe von jeweils etwa 2500 Euro bitten. Oft behaupten die Täter, das alte Handy sei kaputt, weswegen sie sich bei den angeblichen Eltern mit einer anderen Nummer melden.

Auch mit angeblichen Lotterie-Gewinnen versuchen die Betrüger ihr Glück

Gleichzeitig wurden Fälle bekannt, in denen via Whatsapp Bürgerinnen und Bürgern ein angeblicher Lotteriegewinn im mittleren sechsstelligen Bereich mitgeteilt wurde, für die zugehörige Auszahlung sei jedoch zuvor eine Überweisung seitens der Geschädigten zu tätigen. In allen Fällen wird dringend dazu geraten, nicht auf etwaige Forderungen zu reagieren, den Kontakt zu den Tätern einzustellen und gegebenenfalls Rücksprache mit der Polizei zu halten. Insbesondere in Fällen, in welchen der Täter bereits eine Bankverbindung zu Überweisungszwecken genannt hat, ist eine zeitnahe Anzeigenerstattung sinnvoll. Die Polizei Dillingen ist unter 09071/560 erreichbar. (AZ)