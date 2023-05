Polizei findet in Gundelfingen und Dillingen Drogen

Drei junge Männer sind an Vatertag von der Polizei durchsucht worden. Das haben die Beamten gefunden.

Am Bahnhof in Dillingen wurde am Vatertag ein 21-jähriger Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei fanden die Beamten eine geringe Menge an Marihuana in der Jackentasche. Bei einer weiteren Personenkontrolle in der Lauinger Straße in Gundelfingen wurden ein 29-Jähriger und eine 28-Jährige festgestellt, die beim Anblick der Beamten einen angerauchten Joint fortwarfen.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte zudem bei der 28-Jährigen eine weitere geringe Menge an Marihuana aufgefunden werden. Gegen alle Beteiligten wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)