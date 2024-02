Polizei meldet gestohlene Kennzeichen im Landkreis Dillingen

Auf dem Parkplatz einer Lauinger Diskothek und in der Wertinger Laugnastraße stehlen Unbekannte Kennzeichen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei berichtet am Dienstag von zwei Fällen von gestohlenen Kennzeichen im Landkreis Dillingen. Im Zeitraum vom Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr, wurde am Pkw einer 22-jährigen Geschädigten durch einen unbekannten Täter das vordere Kennzeichen entwendet. Der Pkw war dabei im angegebenen Tatzeitraum auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen abgestellt.

Auch in Wertingen haben Unbekannte ein Kennzeichen gestohlen

Zu einem weiteren Kennzeichendiebstahl kam es in der Laugnastraße in Wertingen im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Der Geschädigte ließ hierbei die beiden Kennzeichen seines Fahrzeugs im Hof seines Wohnhauses liegen, da er seinen Pkw am Folgetag abmelden wollte, berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Kennzeichen im angegebenen Tatzeitraum. Zeugenhinweise werden bei der Dillinger Polizei unter 09071/560 beziehungsweise bei der Wertinger Polizei unter 08272/99510 angenommen. (AZ)