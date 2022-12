Polizei meldet mehrere Unfallfluchten im Landkreis Dillingen

Insgesamt entstanden so mehrere tausend Euro Schaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Wertingen und Holzheim ist es am Donnerstag zu Unfällen gekommen, bei denen die Verursacher einfach geflohen sind. Eine bis dato unbekannte Fahrerin eines weißen Transporters fuhr um 11.12 Uhr gegen einen grauen Suzuki, der in der Gottmannshofer Straße in Wertingen auf einem Tankstellengelände abgestellt war. Die Unfallverursacherin begutachtete nach dem Anstoß den Schaden am angefahrenen Suzuki. Anschließend stieg die Frau wieder in den Kleintransporter ein und fuhr weiter in Richtung Gottmannshofen, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Über Videoaufnahmen der Tankstelle konnte das Autokennzeichen der Unfallverursacherin festgestellt werden. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen führten zu einer 53-Jährigen aus dem Kreis Augsburg. Gegen sie leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Insgesamt hatte die Frau einen Schaden von circa 3500 Euro verursacht, heißt es im Polizeibericht.

Wer hat einen Unfall in Holzheim beobachtet?

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete am Donnerstagnachmittag ebenfalls in Wertingen. Eine 70-jährige Autofahrerin fuhr in der Augsburger Straße beim Parken gegen einen abgestellten BMW. Anschließend entfernte sich die Autofahrerin unerlaubt vom Unfallort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Parkrempler. Über das Autokennzeichen konnte die 70-jährige Unfallverursacherin ermittelt werden. Sie wurde wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt. Der Unfallschaden an beiden Autos beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Nach einer Unfallflucht in Holzheim bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Donnerstag gegen einen grauen Hyundai Tucson, der zwischen 11.15 Uhr und 19 Uhr in der Rosenstraße abgestellt war. Statt den Unfall zu melden, beging der Unfallverursacher Fahrerflucht. Am Hyundai entstand ein Unfallschaden am Fahrzeugheck in Höhe von circa 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)