Polizei meldet sechs Unfälle mit mehreren Verletzten im Kreis Dillingen

Am Mittwoch und Donnerstag musste die Dillinger Polizei zu mehreren Unfällen ausrücken. Das Auto einer 19-Jähriger überschlug sich bei Bächingen mehrfach.

Die Polizei Dillingen meldet für die vergangenen Tage gleich mehrere Unfälle, bei denen auch Personen verletzt wurden. Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr übersah ein 43-jähriger Autofahrer zwei vor ihm verkehrsbedingt abbremsende Pkw, nachdem ein Pkw-Fahrer von der Staatsstraße 2033 auf Höhe der Donaubrücke in Höchstädt abbiegen wollte. Der BMW prallte auf einen vor ihm abbremsenden VW, dabei entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro. Dessen 22-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die jedoch vor Ort nicht behandelt werden mussten.

In Blindheim war es bereits am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der B16 zu einem Unfall gekommen, nachdem eine 28-jährige Fahrerin auf Grund eines querenden Rehs erschrak und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte sie die Leitplanke und erlitt leichte Verletzungen. Der Unfall wurde erst nachträglich gemeldet. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 3700 Euro.

Unfall bei Bächingen: Auto überschlägt sich

Eine 19-Jährige wurde wiederum am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr verletzt, als sie aus bislang unbekannten Gründen an der Kreisstraße DLG 34 zwischen Emmausheim und Bächingen nach links von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Das Auto landete schließlich auf dem Dach. Die Fahrerin konnte sich selbst befreien, an ihrem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 8000 Euro.

Ein Sachschaden von 7000 Euro entstand bei einem Unfall in Gundelfingen: Ein 59-jähriger Fahrer übersah am Kreisverkehr von der B16 kommend das Auto einer 54-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 7000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Ebenfalls am Donnerstag gegen 16.20 Uhr wollte ein 58-Jähriger in Bachhagel in den Kreisverkehr am Sachsenhauser Weg einfahren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Audi. Beide Fahrzeuge stießen im Kreisverkehr zusammen, es entstand ein Schaden von ca. 5500 Euro. (AZ)