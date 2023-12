Landkreis Dillingen

Polizei bezeichnet Sicherheitslage im Umfeld von Flüchtlingshallen als "sehr gut"

Die Flüchtlingshalle in Lauingen ist inzwischen wieder abgebaut.

Plus Die Zahl der Ladendiebstähle sei in einem Lauinger Supermarkt nicht gestiegen. Die Polizei nennt nach Protesten in Holzheim ein weiteres interessantes Detail.

Von Berthold Veh

Wenn eine Flüchtlingshalle neben dem Edeka in Holzheim aufgestellt würde, wäre das nach Ansicht der Betreiber "geschäftsschädigend". Das haben Bruno und Sonja Helmschrott diese Woche bei der Aussprache mit Landrat Markus Müller betont. Die beiden nannten als Beispiel das Flüchtlingszelt in Lauingen, das inzwischen wieder abgebaut ist. Dort habe während der Zeit des Betriebs im nahe gelegenen Supermarkt die Zahl der Diebstähle zugenommen.

"Großteil der tatverdächtigen Ladendiebe hat die deutsche Staatsbürgerschaft"

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat die Zahlen inzwischen recherchiert – und dabei das Jahr 2019 vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit dem Jahr 2023 verglichen. Pressesprecher Markus Trieb sagt, dass im Jahr 2019 mehr als 20 Ladendiebstähle bekannt geworden seien. "In diesem Jahr wurden bisher weniger als 20 Fälle bekannt", informiert der Polizeisprecher auf Anfrage. Trieb nennt noch ein interessantes Detail: "Der Großteil der Tatverdächtigen bei den Ladendiebstählen hatte die deutsche Staatsbürgerschaft." Nur ein Teil der tatverdächtigen Personen habe einen Asylhintergrund. Das Jahr sei aber noch nicht zu Ende. Die Polizei rechne damit, dass sich das Niveau der Ladendiebstähle 2023 auf dem des Jahres 2019 bewegen werde.

