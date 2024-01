Polizei stoppt mehrere Alkoholfahrten im Kreis Dillingen

Die Dillinger Polizei hat alle Hände voll zu tun. Von Freitag auf Samstag sind einige Autofahrer mit Alkoholeinfluss noch Auto gefahren.

Bei gleich mehreren Pkw-Fahrern wurde in der Nacht vom Freitag auf Samstag Alkoholeinfluss festgestellt. Gegen 23 Uhr ist ein 66-Jähriger in Höchstädt einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Kurz vor 24 Uhr ist ein 33-Jähriger in der Hauptstraße in Haunsheim aufgehalten worden. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab ebenfalls einen Wert von über 1,1 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, ihn erwartet ebenfalls ein Strafverfahren.

Alkohol und keinen Führerschein

Kurz nach Mitternacht hat es einen 31-Jährigen in Höchstädt erwischt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der Fahrer durfte seine Fahrt nicht fortsetzen, ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Bereits am Freitagnachmittag wurde ein 54-jähriger Pkw-Fahrer in der Dillinger Straße in Lauingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sein Ergebnis nach dem Atemalkoholtest: knapp 1 Promille. Während der Kontrolle zeigte der Mann seinen alten rosafarbenen Führerschein vor. Die Beamten konnten feststellen, dass er diesen vor einer Zeit als verloren gemeldet hatte und ihm der hiernach neu ausgestellte Führerschein bereits wieder entzogen wurde. Der Mann fuhr somit ohne Fahrerlaubnis. Der vorgezeigte Führerschein wurde sichergestellt, den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)