Dreimal hat es in den vergangenen Tagen im Landkreis Dillingen gekracht. Dreimal verschwanden Unfallbeteiligte. Einen 81-jährigen Fahrerflüchtigen konnte die Polizei ermitteln.

Ein 81-Jähriger ist nach einem Unfall am Donnerstag in Dillingen einfach weitergefahren. Das meldet die Polizei. Gegen 11.30 Uhr war laut Pressebericht der 81-jährige Autofahrer auf der St.-Wolfgang-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Großen Allee nach links abbiegen. Dabei nahm er offenbar einer 32-jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt, die auf der Großen Allee stadteinwärts unterwegs war. Trotz Vollbremsung der 32-Jährigen streiften sich die Fahrzeuge. Der 81-Jährige fuhr jedoch unbeeindruckt weiterhin Richtung Lauingen und beging damit Fahrerflucht. Über das Kennzeichen seines Wagens konnte er ermittelt werden. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An den Fahrzeugen entstand Gesamtunfallschaden von rund 2.000 Euro.

Polizei sucht nach Unfallfluchten in Holzheim und Dillingen Zeugen

Auch in Holzheim ereignete sich eine Fahrerflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr laut Polizei am Mittwoch zwischen 9 und 9.50 Uhr gegen einen grauen Toyota mit Günzburger Kennzeichen, der auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts in der Römerstraße geparkt war. Dabei wurde das Heck des Toyotas beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Die Höhe des Schadens am Toyota muss noch ermittelt werden.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag zwischen 11.15 und 11.45 Uhr in der Hans-Geiger-Straße in Dillingen. Dort war ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz gegen einen geparkten grauen Opel Astra gefahren. An diesem entstand an der vorderen linken Fahrzeugseite Unfallschaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro. Der Unfallverursacher verließ nach der Kollision unerlaubt die Unfallstelle. Am beschädigten Opel konnte grüner Lackabrieb festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)

Lesen Sie dazu auch