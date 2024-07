Polizisten werden bei Kontrollen zu Alkohol und Drogen im Kreis Dillingen fündig

Im Landkreis Dillingen hat die Polizei mehrere Alkohol- und Drogenfahrten bei einer Schwerpunktkontrolle festgestellt. Am Montag gegen 7 Uhr kontrollierten Beamte in der Straße „An der Bahn“ in Höchstädt einen 24-jährigen Autofahrer, der fast 0,6 Promille Alkohol im Blut hatte. Wenig später, um 7.35 Uhr, fiel den Polizisten an derselben Stelle ein 22-jähriger Autofahrer auf, der drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme, um den Verdacht zu bestätigen.

Alkohol- und Drogendelikte in Höchstädt und Lauingen aufgedeckt

Auch in Lauingen, in der Riedhauser Straße, kontrollierten die Einsatzkräfte gegen 7.25 Uhr einen 18-jährigen Leichtkraftradfahrer. Ein Drogentest bestätigte, dass er Cannabis konsumiert hatte. Der junge Mann musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben.

Kurz nach 9 Uhr wurde schließlich ein 27-jähriger Autofahrer in der Donauwörther Straße in Höchstädt angehalten. Ein Drogentest zeigte, dass er offenbar unter dem Einfluss von Cannabis stand. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in allen Fällen die Weiterfahrten unterbunden und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Fahrer müssten nun unter anderem mit einem Fahrverbot rechnen. (AZ)