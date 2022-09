Die Bäckereien im Kreis Dillingen haben wegen der Preissteigerung große Nöte

Plus Die hohen Preise treiben die Kosten für Bäcker im Landkreis Dillingen in die Höhe. Und das sind nicht einmal die einzigen Probleme. Viele sehen ihre Existenz bedroht.

Die Energie- und Rohstoffpreise steigen immer mehr, was für viele Bäckerinnen und Bäckern im Landkreis Dillingen zu einem immer größeren Problem wird. Für Aufregung hat nun Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit seiner Aussage bei der Polit-Talkshow "Maischberger" gesorgt. Er stellte die These auf, dass manche Branchen einfach aufhören könnten zu produzieren, darunter auch Bäckereien.