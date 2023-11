Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Pro Woche kommen weiter bis zu 30 Geflüchtete im Kreis Dillingen an

Zunächst kommen Geflüchtete im Flüchtlingszelt in der Riedblickhalle bei Buttenwiesen unter. Anschließend wird die Zelthalle auf dem Wertinger Laugnaplatz erneut betriebsbereit gemacht.

Plus Die Zelthalle in Buttenwiesen wird nächste Woche belegt, danach beginnt der Aufbau in Wertingen. Das brachte der Hilferuf des Landrats Markus Müller bei Kreis-Kommunen.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Beim Bayerisch-Württembergischen Kommunalstammtisch vorige Woche in Dillingen war es das zentrale Thema: die Not des Landkreises Dillingen bei der Unterbringung von Geflüchteten. Landrat Markus Müller (FW) hatte deshalb einen erneuten Hilferuf bei den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen in der Region gestartet, deren Kommunen bisher vergleichsweise wenig Asylsuchende aufgenommen haben. Mit der Bitte um Rückmeldung bis zum 31. Oktober. Nach Informationen unserer Redaktion soll der Rücklauf mit konkreten Angeboten zur Unterbringung von Geflüchteten überschaubar gewesen sein. "Von Entspannung ist keine Rede", sagt der Sprecher des Dillinger Landratsamt, Peter Hurler, auf Anfrage. Landrat Müller hatte zuletzt wiederholt betont, die Schließung von Turnhallen vermeiden zu wollen. Ausschließen kann der Landkreischef dies aber nicht.

Gegenwärtig werden dem Landkreis Dillingen bis zu 30 Flüchtlinge und Asylbewerber pro Woche zugewiesen. Dies hat laut Pressemitteilung "zu einer prekären Lage geführt, die sich mehr und mehr zuspitzt". Müller umschreibt die schwierige Situation so: „Der Landkreis kann sich aktuell nur noch mit dem Aufstellen von Zelten behelfen, um einerseits eine Obdachlosigkeit der Betroffenen zu vermeiden und andererseits Sporthallen nicht zur Unterbringung von Flüchtlingen schließen zu müssen.“ Wie viele seiner Kollegen fordert der Dillinger Landrat vom Bund, sich für eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge in Europa einzusetzen. Zudem müsse der illegale Zuzug unterbunden werden. "Und es muss", so Müller, "darüber nachgedacht werden, ob die Sozialleistungen wie das Bürgergeld nicht zu sehr Anreize für das derzeitige Fluchtgeschehen mit Ziel Deutschland schaffen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen