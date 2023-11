Landkreis Dillingen

vor 31 Min.

Probleme mit der Post: Bürger im Landkreis müssen auf Briefe warten

Plus In Höchstädt und Wittislingen klagen Bürger, dass wichtige Briefe nicht ankommen. Die Post verweist auf Personalmangel - und verspricht eine baldige Lösung.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Die Frau am Telefon ist verzweifelt. Seit Tagen wartet sie auf einen wichtigen Brief, doch der kommt einfach nicht bei ihr an. "Wir sind ziemlich hilflos", sagt die 72-Jährige aus Höchstädt. Schon seit Wochen würden Briefe zwar versandt, aber viel zu spät zugestellt. Neulich habe eine Einladung der Stadt Höchstädt für einen Termin für Senioren mit dem Bürgermeister fünf Tage gebraucht - dabei befinden sich Absender und Empfänger in derselben Stadt. Und: Sie habe einen Haufen Briefe in einem Fahrzeug eines Zustellers gesehen, doch der habe sie nicht verteilt. Seine Aussage lautete nach Aussage der 72-Jährigen: "Heute nur Pakete." Sie äußert die Sorge: "Hoffentlich ist noch nichts in irgendwelchen Papiercontainern gelandet."

Laut der Frau geht es nicht nur ihr so. In ihrem Haus lebten 18 Parteien, alle klagten über Probleme mit der Brief-Zustellung. Und auch Bekannte aus Sonderheim und Deisenhofen seien unzufrieden. Ein Mann aus Wittislingen berichtet wiederum von "massiven Problemen": Briefe seien ihm angekündigt, aber eine Woche lang nicht zugestellt worden. Aktuell warte er auf ein Prospekt, das am 2. November angekündigt worden sei. Und die Probleme bestünden schon seit Monaten. Seine Vermutung: Wegen Personalmangels würden Pakete gegenüber Briefen bevorzugt ausgetragen. Das habe ihm eine befreundete Zustellerin erzählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen