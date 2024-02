Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Prozess in Dillingen: Hat eine Frau ihre Vergewaltigung nur erfunden?

Plus Eine 19-Jährige aus dem Zusamtal zeigt ihren Ex-Partner wegen Vergewaltigung an. Später wird gegen sie selbst ermittelt. Vor Gericht entspinnt sich ein wirres Geflecht aus Anschuldigungen.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Die junge Frau auf der Anklagebank schüttelt ungläubig mit dem Kopf, als sie hört, was ihr Ex-Partner über jene Nacht erzählt. Es ist eine völlig andere Version von dem, was sie zuvor berichtet hat. Als die heute 20-Jährige dann nach langer Verhandlung das letzte Wort hat, sagt sie: "Ich gehe nicht weg von dem, was ich gesagt habe. Ich weiß, was er mir angetan hat." Sie sei von ihrem Ex-Partner vergewaltigt worden. Nur glaubt ihr das zu dem Zeitpunkt niemand mehr.

Rückblick: Ende Januar 2023 meldet sich die Angeklagte bei der Polizei in Augsburg. Ihr Ex-Freund soll ihr im Schlaf die Hose ausgezogen, ihren Tampon entfernt und in sie eingedrungen sein. Sie habe versucht, sich zu wehren, gesagt, er solle aufhören. Er habe sie festgehalten, sie habe Hämatome davongetragen. In der Folge wurde die Wohnung des Ex-Freunds durchsucht. Heute ist die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, dass die Geschichte komplett erfunden war. Deshalb sitzt an diesem Tag nicht der Ex-Freund auf der Anklagebank, sondern die junge Frau aus dem Landkreis Dillingen. Sie ist angeklagt wegen falscher Verdächtigung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen