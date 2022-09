Prozess in Dillingen: Nachbarn streiten, dann fliegt eine Biotonne

Plus Nach Jahren der Beschimpfungen eskalierte der Streit zwischen zwei Nachbarn. Der Richter am Dillinger Amtsgericht spricht von "übelstem Kindergarten".

Den berühmten Finger zeigen, verbale Beschimpfungen. All das war keine Seltenheit, zwischen einem 74-jährigen Rentner und seinem 57-jährigen Nachbarn aus dem südlichen Landkreis Dillingen. Vor fast einem Jahr eskalierte der jahrelange Nachbarschaftsstreit schließlich. Es kam zu Handgreiflichkeiten, am Ende flog sogar eine Biotonne. Jetzt musste sich der Rentner deshalb vor Gericht verantworten.