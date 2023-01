Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Mann aus dem Landkreis Dillingen landet wegen Containerns vor Gericht

Plus Ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen steigt in einen Abfall-Container, fischt alte Wurst und Käse heraus und wird schließlich verurteilt. Was waren seine Beweggründe?

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Ein Mann klettert im Hochsommer in einen Müll-Container eines Supermarkts, fischt alte Wurst und Käse heraus. Dann erwischt ihn die Polizei. Monate später muss sich der 64-Jährige vor dem Amtsgericht in Dillingen verantworten. Der Vorwurf lautet auf Diebstahl - bei einem Warenwert von wenigen Euro. Eigentlich alles keine große Sache. Doch hinter diesem Fall steckt auch bundesweite Relevanz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen