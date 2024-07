Qual der Wahl: Feier-Wochenende im Landkreis Dillingen

Die Aussichten könnten kaum besser sein: Am kommenden Wochenende, 19., 20., und 21. Juli, ist im Landkreis Dillingen so einiges geboten. Feste, Konzerte, Ausstellungen - da ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei. Da wird es eher schwierig werden, sich zu entscheiden. Ganz nach dem Motto: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Nachdem auch die Wetteraussichten Sonnenschein pur und Temperaturen um die 30 Grad Celsius versprechen, scheint dem perfekten Sommerwochenende im Kreis Dillingen nichts im Weg zu stehen.

Einen Höhepunkt gibt es gleich am frühen Freitagabend. Die SSV Glött startet um 17 Uhr mit einem Fußballspiel in ihr Festwochenende zum 75. Bestehen. Die „Landkreisbomber“ werden gegen die SSV-Allstars kicken, um 19 Uhr beginnt der Festabend. Am Samstag ist um 15.30 Uhr Anstoß gegen den FCH. Um 18 Uhr folgt ein internationales Match: Die SG Glött/Aislingen empfängt dann die SPG Weilbach aus Österreich. Später am Abend startet die Party mit zwei DJs und den Bands Tales of Tomorrow, Jamberry, Angus Court und Waidmann. Am Sonntag folgen Gottesdienst, Festumzug und weitere sportliche Matches.

Auch in Bissingen wird gefeiert

Auch der TSV Bissingen feiert ein Vereinsjubiläum mit allem, was dazugehört. Mit einem Bierpong-Turnier wird am Freitagabend zwar eher unsportlich gestartet, dafür aber vermutlich umso lustiger. Parallel wird es einen Festabend mit Band, Verpflegung und Getränken geben. Am Samstag um 14 Uhr organisiert die Radl-Abteilung einen Bike-Biathlon. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst, ab 10.30 Uhr wird der Kesseltal-Cup ausgetragen.

Weniger sportlich, dafür deutlich musikalischer, dürfte es dann am Samstag in Dillingen werden. Dann findet im Schlossinnenhof das beliebte Donauside-Festival, das die Dillinger Band Killerpilze seit Jahren auf die Beine stellt, statt. Ganz neu in 2024: Statt zwei hat das Komitee aus Veranstaltern und Kreisjugendring Dillingen drei Newcomer, also weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler, darunter eine Künstlerin aus Augsburg, die Bühne frei gemacht. Bands wie „Milliarden“ aus Berlin, die Pop-Bands „Ok.Danke.Tschüss“ und „Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung“ und die Alternative-Band „Flash Forward“ sind am Start und werden schon ab dem frühen Nachmittag dem Publikum einheizen.

Aber damit nicht genug. Das Feste-Wochenende im Kreis Dillingen hat noch mehr zu bieten. So findet etwa in Gundelfingen das traditionelle Schnellefest am Samstag und Sonntag statt. Klein und groß kommen an diesen zwei Tagen voll auf ihre Kosten. An diesen Tagen öffnen auch viele große und kleine Künstler in der Region ihre Ateliers und lassen Besucher hinter die Kulissen spitzeln. Auch das Mörslinger Seefest, das von Samstag, 18 Uhr, bis inklusive Sonntag stattfindet, ist längst ein Magnet für Menschen auch außerhalb des kleinen Ortes.

Wertinger Festspiele starten

Festlich im doppelten Sinne wird es in der Zusamstadt. In Wertingen starten die Festspiele. „Stars in Wertingen“: Unter diesem Titel finden im Rahmen der Wertinger Festspiele heuer zwei Abendveranstaltungen statt. Am Samstag, 20. Juli, werden Manuela Uhl und Burkhard Fritz das Publikum unter dem Motto „Klangwelten der Romantik“ in die Welt der Opern entführen. Zum Programm der Wertinger Festspiele, die vom 19. bis 28. Juli stattfinden, zählen noch weitere Veranstaltungen. So wird etwa am Freitagabend, 19. Juli, „Die Lustige Witwe“ in der Stadthalle zu sehen sein. Beginn ist um 20 Uhr. „La notte italiana“, die Sternstunden der italienischen Oper und Canzonen verheißt, beginnt am Sonntag, 21. Juli, um 19 Uhr.