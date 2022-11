1289 Menschen unterschreiben im Kreis Dillingen für das Rad-Volksbegehren

Die erste Etappe ist geschafft. Etwa 100.000 Menschen haben in Bayern das Volksbegehren für ein Radgesetz unterschrieben. Was damit erreicht werden soll.

Von Juni bis Oktober 2022 hat das Bündnis Radentscheid Bayern im ganzen Freistaat Bayern Unterschriften für die Zulassung eines Volksbegehrens gesammelt. Dessen Ziel ist es, durch ein Radgesetz den Rahmen für eine echte Radverkehrsförderung in ganz Bayern zu schaffen. Seit Mittwoch steht fest: Rund 100.000 Menschen in Bayern haben den Radentscheid unterzeichnet, im Landkreis Dillingen sind 1289 und in der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen 189 Unterschriften eingegangen. Damit hat das Bündnis Radentscheid Bayern in nur 4 Monaten viermal so viele Unterschriften gesammelt, wie für die Zulassung des Volksbegehrens notwendig sind.

In über 100 Städten, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften haben Radentscheid-Aktive am Mittwoch die Unterschriftenbögen bei ihrer Stadtverwaltung zur Prüfung auf Wahlberechtigung eingereicht. Voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer 2023 sind die Menschen in Bayern dann aufgerufen, sich in ihrem Rathaus für den Radentscheid Bayern einzutragen.

In Gundelfingen nimmt der Geschäftsstellenleiter die Unterschriften entgegen

Auch in Gundelfingen übergaben Aktive am Mittwoch die Unterschriften an Geschäftsstellenleiter Jochen Vatter. Roswitha Stöpfel, Koordinatorin des lokalen Bündnisses im Landkreis Dillingen aus Bund Naturschutz, Bündnis 90/Die Grünen und SPD zum Radentscheid Bayern, erklärt in einer Pressemitteilung: „Wir sind begeistert über die breite Unterstützung aus Gundelfingen, Peterswörth, Echenbrunn, Haunsheim, Medlingen und Bächingen sowie landkreisweit.“ In ganz Bayern sei der Zuspruch für den Radentscheid enorm. „Wir wünschen uns, dass die Staatsregierung den Willen der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und mit einem Radgesetz endlich den notwendigen Rahmen für eine echte Radverkehrsförderung schafft“, betont Stöpfel.

Die Initiatoren zählen auf die Unterstützung für den Radentscheid

Die Initiatoren zählten nun auf die Unterstützung der Kommunen, dass sie die Eintragung so einfach wie möglich machen. Schließlich helfe das Radgesetz, das gefordert werde, vor allem auch den Kommunen. Mit ihm bekämen sie von der Staatsregierung mehr Unterstützung für die Radverkehrsförderung. (AZ)

