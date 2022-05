Reaktionen zur Dillinger Landratswahl: "Froh, dass der Wahlkampf vorbei ist"

Plus Markus Müller ist mit 55,9 Prozent zum neuen Landrat im Landkreis Dillingen gewählt worden. Der Tag danach, erste Reaktionen und kritische Stimmen.

Die Mailbox ist voll, unzählige Nachrichten konnte er noch gar nicht beantworten und das Telefon klingelt mehr oder weniger durch. Seit Sonntagabend ist klar: Markus Müller ist der neue Dillinger Landrat. Mit 55,9 Prozent aller Stimmen setzte er sich bei der Stichwahl gegen Christoph Mettel ( CSU) durch. Damit bleibt das wichtigste Amt im Landkreis Dillingen bei den Freien Wählern - und die haben mit dem neuen Landrat nach Bekanntgabe des Ergebnisses bis nach Mitternacht im Waldgasthof Bergfried in Wertingen gefeiert.