Regen, Hitze, Hochwasser: Wie reagieren soziale Einrichtungen auf die Klimakrise?

Der Sommer dieses Jahr war wieder deutlich zu heiß. Westeuropa erlebte den heißesten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen, der Juli begann ebenfalls heiß und endete im Dauerregen. Extremwetter wie diese werden angesichts der Klimakrise in Zukunft häufiger auftreten. Das bringt gerade für ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen Risiken mit sich. Wie bereiten sich Seniorenheime, Behinderteneinrichtungen und Co. im Landkreis Dillingen also darauf vor?
Landkreis Dillingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden