Landkreis Dillingen: Regen, Hitze, Hochwasser: Wie reagieren soziale Einrichtungen auf die Klimakrise?

Landkreis Dillingen

Regen, Hitze, Hochwasser: Wie reagieren soziale Einrichtungen auf die Klimakrise?

Der Klimawandel bedroht auch die menschliche Gesundheit. Seniorenheime, Kitas und Co. im Landkreis Dillingen ergreifen erste Maßnahmen. Doch oft fehlt das Geld für mehr.
Von Marlene Weiss
    Senioren zählen zu den vulnerablen Gruppen, wenn es um Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel geht. Wie gehen Einrichtungen damit um?
    Senioren zählen zu den vulnerablen Gruppen, wenn es um Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel geht. Wie gehen Einrichtungen damit um? Foto: Sina Schuldt, picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Der Sommer dieses Jahr war wieder deutlich zu heiß. Westeuropa erlebte den heißesten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen, der Juli begann ebenfalls heiß und endete im Dauerregen. Extremwetter wie diese werden angesichts der Klimakrise in Zukunft häufiger auftreten. Das bringt gerade für ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen Risiken mit sich. Wie bereiten sich Seniorenheime, Behinderteneinrichtungen und Co. im Landkreis Dillingen also darauf vor?

