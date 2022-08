"Rent a Henn": Hühner für ein paar Wochen im eigenen Garten halten

Plus Mit dem Projekt "Rent a Henn" bringt Moritz Kosteletzky ein bisschen Bauernhof in die Gärten im Landkreis Dillingen. Über Hennen, die Teil der Familie werden.

Etwas mehr als eine Woche sind Gloria, Chip und Chap erst bei der Familie Kimmer in Bächingen eingezogen. Und schon jetzt dreht sich ganz vieles um die drei Hühnerdamen. Nicht nur bei Manni und Gabi Kimmer und ihren Enkelkindern selbst, sondern auch in der Nachbarschaft. Die Hühner sind beliebt - und es wird mitgedacht. "Mein Highlight ist bis jetzt, dass eine Nachbarin auf dem Heimweg dran gedacht hat, Löwenzahn für die Hühner mitzubringen", sagt Michaela Pisone. Sie ist die Tochter der beiden Kimmers und hat dafür gesorgt, dass der Garten ihrer Eltern für drei Wochen einen Hühnerstall beherbergt. Hühner zu Hause auf Zeit zu halten - möglich macht das Moritz Kosteletzky, kurz "Mo", mit seinem Projekt "Rent a Henn".